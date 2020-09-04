Karantina aylarında evde kalmayla elektrik faturaları yüzde 20 kabardı

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulamalarının olduğu nisan ve mayıs aylarında mesken elektrik tüketimleri ortalama yüzde 20 artış gösterdi.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre, İstanbul'un Avrupa yakasında Türkiye genelinin yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 4.4 milyon aboneye elektrik tedariki sağlayan CK Elektrik'in “Gayrimenkulün Enerji Raporu” açıklandı.

Rapora göre pandemi döneminde taşınmaya bağlı abonelikler yarı yarıya azalırken, Çatalca ve Silivri gibi sayfiye yerlerinde ise artış yaşandığı görüldü. Bu dönemde mesken elektrik tüketimi yüzde 20 artarken, ticarethane ve sanayide elektrik tüketimi ise yüzde 25 azaldı.

Pandeminin yayıldığı nisan ve mayıs aylarında kapalı kalan AVM, lokanta ve kafe gibi ticarethanelerin elektrik tüketiminin yüzde 25 düştüğünü söyleyen CK Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, sanayi sektörü tüketiminde de benzer bir oranla düşüş olduğunu belirtti.

Haziran ayı sonrası tüketim değerlerinde toparlanma başladığını ifade eden Bakal, şu anda 2019 yılı tüketim değerlerine ulaşıldığını kaydetti. Bu dönemde elektrik faturalarını ödeyemeyenlerin arttığını, ancak genel olarak kendilerini etkileyecek seviyede olmadığını dile getiren Bakal, sayfiye yerleri olarak tabir edilen ilçelerdeki tüketim artışlarının kendilerini şaşırttığını aktardı.

Bakal, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde vatandaşların her türlü talebini karşılamak için online uygulamaları daha çok devreye aldıklarını söyledi.

Taşınmalar azaldı

Rapora göre, 2020 yılının ilk 6 ayında toplam taşınma hareketi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 geriledi. 2019'un ilk 6 ayında İstanbul Avrupa yakasında 352 bin 172 olan toplam taşınma hareketi, Covid-19 salgınına karşı evde kalmanın önemli olduğu bu yılın ilk altı ayında 208 bin 667 seviyesinde kaldı.

Bu düşüşün büyük kısmı ikinci el gayrimenkule geçişlerdeki gerilemeden kaynaklandı. 2020 yılının ilk altı ayında ikinci el gayrimenkule geçiş rakamları bir önceki yıla göre yüzde 46.7 düşerek 283 bin 257'den 151 bin 82'ye geriledi.

İstanbul sayfiyeleri gözde oldu

Yılın ilk yarısında meskenlerdeki doluluk oranları elektrik tüketimine de yansıdı. Özellikle Çatalca, Silivri gibi ilçelerde yazlık olarak kullanılan konutlara geçişin etkisiyle mart ayında Çatalca'da meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 10.5 arttı.

Pandemiye karşı önlemlerin sıkılaştığı nisan ayında ise Silivri'de mesken elektrik tüketimindeki artış yüzde 35.36 gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Mayıs ayından itibaren bu kez şehir merkezlerinde, meskende elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeye başlarken Çatalca, Silivri, Eyüpsultan, Beylikdüzü gibi ilçelerde yükselme devam etti. Mayısta başta Fatih ve Bakırköy olmak üzere İstanbul'un Avrupa yakasındaki 16 ilçede meskende elektrik tüketimi ise geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.