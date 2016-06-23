"Karanlıkta telefon kullanmak geçici körlüğe neden olabilir"

İngiltere'de iki kadın akıllı telefonlarını karanlıkta kullandıkları için geçici körlük teşhisi ile tedavi altına alındı.

Geçici görme kaybı şikayeti ile doktora başvuran 22 ve 40 yaşındaki kadınların karanlık bir ortamda cep telefonu ekranlarına tek gözleri ile baktığı sebebiyle geçici körlüğe yakalandıkları anlaşıldı.

Habertürk’ün New England Journal of Medicine’dan referans verdiği haberine göre, iki hasta da yatarken tek gözleri kapalı haldeyken uzun süre akıllı telefonlarını kullandı ve bu durum diğer gözde hasar oluşmasına neden oldu.

Hastaları muayene eden Londra'daki Moorfield Göz Hastanesi çalışanı Dr. Gordon Plant, bu durumun bir gözün yoğun ışığa maruz kaldığı esnada diğer gözün tamamen karanlıkta kalmasının bir sonucu olduğunu belirtiyor.

Geçici körlüğün sanılanın aksine zararlı bir hastalık olmadığını belirten Dr. Gordon Plant, yine de bu durumdan korunmanın oldukça kolay olduğunun altını şu sözler ile çiziyor "Karanlıkta telefonunuzu tek gözünüz ile incelemeyin.”