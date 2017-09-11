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Karanlık yolda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, aydınlatmanın olmadığı yolda otomobille çarpışan motosiklet sürcüsü yaşamını yitirdi

11 Eylül 2017 05:03

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, aydınlatmanın olmadığı yolda otomobille çarpışan motosiklet sürcüsü yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza saat 23.30 sıralarında, Taşlık Mahallesi Setaltı Caddesi\'nde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı yolda giden Bektaş Çiçek yönetimindeki motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Bektaş Çiçek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Bektaş Çiçek\'in öldüğünü belirledi. Kazaya karışan sürücü olaydan 1 saat sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Bektaş Çiçek\'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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