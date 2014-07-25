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Sağlık

Karanlık yatak odası kanser tedavisinde yardımcı

Yatak odasının ışık alması meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini azaltarak tümörlerin ilaçlara karşı direnç kazanmasına neden oluyor

25 Temmuz 2014 20:06

ABD'de bilim insanları, fareler üzerinde yaptığı testler sonucunda yatak odasına sızan sokak lambası ışığının dahi tümörlerin ilaçlara karşı direnç kazanmasına kanser tedavisinin zorlaştığına dikkat çekti.

BBC Türkçe'de yer alan haberde meme kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan Tamoxifen'in etkili olması için hastanın uyuduğu odanın gece ışık almaması gerektiği belirtiliyor.

Cancer Resarch (Kanser Araştırmaları) tıp dergisinde yayınlanan makalede, ışığın uyku hormonlarını etkilediği ve bunun da kanserli hücrelerin yapısını değiş0tirdiği ifade edildi.

Uzmanlar, ulaşılan sonuçları 'ilgi çekici' olarak nitelese de, testlerin henüz insanlar üzerinde yapılmaması nedeniyle varılan sonuçlara temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Tamoxifen, meme kanseri hastalarının yaşam kalitesini artıran ve ömrü uzatan bir ilaç olarak kabul ediliyor.

İlaç östrojen hormonu salgılamasını durdurarak kanserli hücrelerin yayılma hızını yavaşlatabiliyor. Ancak zamanla tümör ilaca dayanıklı hale de gelebiliyor.

 

Işık etkisi

 

Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaların vücut saatinin Tamoxifen ilacının etkinliğini nasıl değiştirdiğini incelerken uyku esnasında maruz kalınan ışığın etkilerini fark etti.

Testleri uyku hormonu melatonin ve ilaç etkileri arasındaki bağ üzerine yürüten araştırmacılar, melatonin hormonunun azalmasıyla birlikte ilaç etkinliğinin de düştüğü sonucuna vardı.

Tamamen karanlık bir ortamda uyutulan kanser hücreli kobay farelerde Tamoxifen daha etkili olurken, az da olsa ışıklı ortamda tutulan farelerde ilacın etkilerinin azaldığı ve kanserli hücrelerin daha hızlı yayıldığı sonucu elde edildi.

Araştırmacılar, bir sonraki aşamanın meme kanseri hastalarının vücudundaki melatonin hormonu oranı ve ilaç etkinliği üzerine yürütüleceğini belirtiyor.

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