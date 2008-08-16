Karanlık ve sessiz bir dünyadan gelen kitap

Dünyada sadece 52 kişide görülen nöropati hastalığı nedeniyle karanlık dünyasında sessiz yaşayan 30 yaşındaki görme ve işitme engelli Murat Kefeli, kendi yaşamını anlattığı "Anne Neden Ben"in ardından, "Penceremden Gökyüzüne Sarkarken Aşk" adını verdiği ikinci kitabını da çıkardı.



Antalya'nın Belek beldesinde yaşayan ve 7 yıl önce iyi bir gazeteci olmak isterken önce işitme sonra da görme kaybı yaşayan 30 yaşındaki Murat Kefeli'nin "Penceremden Gökyüzüne Sarkarken Aşk" kitabı okuyucuyla buluştu. Yeni kitabında bir aşk hikayesini anlatan Kefeli, konuyu Türkiye'de pek çok kişinin haberdar bile olmadığı tüp bebek uygulamalarındaki yasal boşluklar etrafında geliştiriyor.



Kitap, Türkiye'deki tüp bebek mevzuatında, embriyo oluşturulması için verilen sperm örneklerine DNA testi yapılmasının zorunlu tutulmamasından yararlanan Eliz'in, geçirdiği trafik kazasının ardından komaya giren sevgilisinden sperm örneği alarak çocuk sahibi olması konusu etrafında gelişiyor.



“Ben buradayım”



Özgeçmişinde "körlüğü ve sağırlığıyla" dalga geçen yazar, okuyucuya kendisini, "1978 yılında İstanbul'da doğdu. Uzun süre radyo istasyonlarında çalıştıktan sonra, Niğde Üniversitesi Radyo TV Programcılığı bölümünden mezun oldu. Üniversite sonrasında sağırlıkla başlayan hastalığı nedeniyle, 2007'de kör olmayı da başardı" diyerek tanıttığı kitabını anlattı.

Kefeli, kitabın önsözünde, "Kör ve aynı zamanda sağırsanız, buna rağmen belki devam etmeye, belki ayakta kalmaya, belki de 'ben buradayım' demeye çalışıyor ve halinize aldırmayıp bir de kitap yazmaya kalkıyorsanız, birçok dostunuzun yardımına ihtiyaç duyuyorsunuz" diyor.

Kefeli, hikayenin konusu ve karakterler kurgu olsa da, anlatılan sağlık durumları, gazete haberleri, hukuki düzenlemeler ve diğer bilgilerin gerçek olduğunu söyledi.



Hamilelere uyarı



Hastalığı nedeniyle çok sayıda doktor arkadaşı olduğunu ifade eden Kefeli, tüp bebek mevzuatının yanı sıra bir annenin gebeliğinin tüm fiziksel aşamalarının da kitapta yer aldığını kaydetti. Kefeli, hamileliğin psikolojik tüm olumsuzluklarının da yer aldığı kitaba, "Bir kadın okuyucuysanız, şu anda hamileyseniz ya da kısa bir süre sonra hamile kalmayı planlıyorsanız, Penceremden Gökyüzüne Sarkarken Aşk'ı bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra okumanız iyi olacaktır" uyarısını koyduğunu söyledi. Kitabının doktorlar tarafından okunarak kontrol edildiğini dile getiren Kefeli, "Tüm arkadaşlarım bana tüp bebek uygulamalarındaki yasal boşlukları ortaya çıkarmam konusunda yardımcı oldu. Kadın doğum uzmanları, psikiyatristler, hukukçular, tüp bebek merkezlerinde çalışan hekimlerden çok destek gördüm" diye konuştu.



