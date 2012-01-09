-Karanlık maddenin haritası çıkarıldı WASHINGTON (A.A) - 09.01.2012 - Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin yüzde 25'ini oluşturan esrarengiz karanlık maddenin şimdiye kadarki en kapsamlı haritasını yapmayı başardı. Araştırma ekibinin sözcüleri, İskoçya'daki Edinburg Üniversitesi'nden Catherine Heymans ve Kanada'daki İngiliz Kolombiyası Üniversitesi'nden Ludovic Van Waerbeke, ABD'nin Austin kentindeki Amerikan Astronomi Vakfı konferansında yaptıkları sunumda, bu gözlemlerin sonuçlarının uzun zamandır beklendiğini belirterek, karanlık maddenin görünmez doğasından dolayı bu çalışmaların bilgisayar simülasyonları temelinde yapıldığını kaydettiler. Astronomlar bu haritayı, uzayın dört değişik bölgesindeki yaklaşık 10 milyon galaksiyi analiz ederek yaptılar. Gözlemlenen bölge, 13,7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen evrenin yaklaşık yarısına karşılık gelen 6 milyar ışıkyılı (1 ışıkyılı: 9,4 trilyon km) uzaklığında bir mesafeyi kapsıyor. Bilim adamları, karanlık maddeyi tespit edebilmek için, bu galaksilerin yaydığı ve Dünya'ya ulaşmak için yaptıkları uzun yolculuk sırasında karanlık madde kütleleri tarafından yolları değiştirilen ışığın eğilip bükülmesini incelediler. Bu çalışmanın, evrendeki karanlık maddenin tüm yönlerde büyük ölçekli ilk gözlemi olduğu belirtiliyor. Catherine Heymans çalışmayla ilgili, "Evrenin en uzak derinliklerinden gelen ışığı tahlil ederek, Dünya'ya varmak için katettiği güzergahı belirleyebildik ve böylece karanlık maddeyi şimdiye kadar hiç yapılmadığı şekilde haritalaştırdığımızı düşünüyoruz, karanlık maddenin doğasını ve evrenimizdeki galaksilerle ilişkisini anlamaya daha yakınız" dedi. Ludovic Van Waerbeke de "Karanlık maddenin nasıl dağıldığını bilmek, doğasını ve fiziğin bizi bildiğimiz şu anki haliyle nasıl bütünleştiğini anlamakta ilk aşama" diye konuştu.