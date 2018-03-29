Karanlık maddenin bulunmadığı galaksi keşfedildi

Bilim insanları, karanlık maddenin bulunmadığı bir galaksi keşfetti.

Yale Üniversitesinden Prof. Pieter van Dokkum ve ekibi, Dragonfly Telephoto Array isimli özel bir teleskop kullanarak Samanyolu Galaksisi büyüklüğünde karanlık maddesi olmayan bir galaksi keşfettiklerini açıkladı.

Hawaii'deki Gemini Gözlemevi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Teleskobu ve diğer teleskoplarla daha detaylı incelenen, yeni keşfedilen "NGC1052-DF2" isimli galaksinin kütlesi hesaplandı.

"Tam bir gizem"

Van Dokkum, karanlık maddenin bulunmadığı NGC1052-DF2'yi gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını dile getirerek, parlak kümeler halindeki yıldızların galaksinin her yerini kapladığını, galakside karanlık madde için bir boşluk bulunmadığını ifade etti. Van Dokkum, galakside sadece halka şeklindeki yıldızların ve yıldız kümelerinin bulunduğunu söyledi.

Galaksinin tam bir gizeme sahip olduğunu belirten van Dokkum, NGC1052-DF2'yi araştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Araştırmanın detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Evrendeki toplam madde miktarının yaklaşık yüzde 84'ünün karanlık madde olduğu düşünülüyor. Karanlık maddeyi oluşturan parçacıkların niteliği, günümüzde hala tartışma konusu. Pek çok araştırma grubu, karanlık madde parçacıklarını belirlemek için çalışıyor.

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türü. Karanlık madde parçacıkları, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemiyor ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabiliyor.