Karanlık Kanyonu'na asma köprü yapılıyor

Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nde bulunan ve dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alan Karanlık Kanyon üzerine "Sırat on Fırat" adı verilen asma köprü yapılacak.

Merkeze 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kemaliye İlçesi’ndeki Karanlık Kanyon üzerine 600 metre uzunluğunda, 550 metre yüksekliğinde ’Sırat on Fırat Köprüsü’ yapılacak. Her yıl Kemaliye Uluslararası Doğa Sporları Festivaline ev sahipliği yapan Karanlık Kanyon’da yapılacak köprü maliyetinin 1 milyon 100 bin lira olduğu belirtildi.

’Fırat’ın üzerinde Sırat’ anlamına gelen köprü için Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 350.000, Kalkınma Bakanlığı bütçesinden ise, 750.000 lira ödenek ayrıldığını söyleyen Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkanı İsmail Yücel, şöyle dedi:

'Dünyada en yüksek asma köprü olacak'

“Sırat on Fırat’ dünyada en yüksek asma köprü olacak. Asma köprünün genişliği 3, yüksekliği 550, uzunluğu ise, 600 metre olacak. Köprü, Guinness rekorları arasında yer alacak ve bu yönüyle de bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Karanlık Kanyon Fırat Nehrinin kolu olan Karasu’nun üzerinde bulunuyor.

Kanyonda 2009 yılından beri basejump atlayışları yapılıyor. Köprünün yapılması ile birlikte dünyanın en iyi basejump atlama parkurlarından biri haline gelecek. Sırat on Fırat Köprüsü tamamlanınca yılda 100 bin yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesini bekliyoruz. Erzincan son yıllarda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü başarılı çalışmalarla kültür ve doğa turizminde oldukça öne çıktı. Kemaliye, Sırat on Fırat Köprüsü ile birlikte tam bir cazibe merkezi olacak” diye konuştu