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Sağlık

Karanlık, işitme duyusunu geliştiriyor

ABD'de yapılan araştırmalar bir duyunun kaybedilmesinin diğer duyuların gelişmesini sağladığını ortaya çıkardı

09 Şubat 2014 18:02

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir sadece bir hafta boyunca karanlıkta yaşamanın bile işitme duyusunu geliştirdiğini ortaya koydu. Bu durum bir duyunun kaybedilmesinin diğer duyuların gelişmesini sağladığını gösterdi.

Uzmanların bir hafta boyunca karanlıkta tuttuğu farelerin beynindeki işitme ile ilgili bölgesinde gelişme olduğu belirlendi. John Hopkins Üniversitesi'nden sinir bilimi uzmanı Hey-Kyoung Lee "Araştırmanın en önemli sonucu bir duyunun kaybedilmesi diğer bir duyumunun gelişimini artırıyor. Bu deneyde görme duyusunun kaybı işitme duyusunu artırdı. Bu normalde yetişkinlerde yapılması çok zor bir şeydir." dedi.

 

Egzersizlerle işitme duyusu geliştirilebilir

 

Araştırma sonucunu yorumlayan Maryland Üniversitesi'nden biyolog Patrick Kanold, "İnsanlarda işitme duyusunun artması için kaç gün karanlıkta kalınması gerektiğini bilmiyoruz ama insanlarda duyu problemi yaşayanlarda bu sorunu çözmek için çoklu duyu egzersizleri yapılabilir. Bu sayede de koklear implantlarıyla işitme sorunu çözülemeyen hastalarda gelişim sağlayabilir." Araştırma Neuron isimli bilimsel dergide yayınlandı ve Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından finanse edildi.

 

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