'Karanlık Hesaplaşma' için İstanbul'da

T24- Men", "The Bourne Ultimatum" gibi birçok filmde rol almış olan ünlü aktör Scott Adkins, çekimleri Türkiye’de yapılacak olan ve 120 ülkede vizyona girmesi hedeflenen "Karanlık Hesaplaşma" filminin başrolünde oynamak için İstanbul’a geldi.





Daha önce İstanbul'da çekilen ve başrolünü Jackie Chan’in oynadığı "Altın Yumruk İstanbul’da" filminde de rol alan ünlü aktör Scott Adkins, "Türkiye’ye ikinci kez geliyorum. Türkiye’de böyle bir projede çalışmaktan dolayı çok memnunum" dedi.



THY’nin Birmingham–İstanbul seferini yapan tarifeli seferi ile 17:55’de Atatürk Havalimanı’na gelen Hollywoodlu aktör Scott Adkins gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Aksiyon filmlerini seven izleyicilere seslenen yakışıklı aktör, "Herkesin beğeneceği güzel bir film çekilecek. Çok büyük bütçeli bir film olacak. Aksiyon filmlerini seven izleyiciler bu filme dikkat etsinler" dedi.



Yüksek düzey aksiyon içeren ve tamamen Hollywood kalitesinde çekimleri yapılacak olan "Karanlık Hesaplaşma" sinema filminin sahnelerinin, Tayland, Rusya ve Türkiye’de çekileceği öğrenildi.