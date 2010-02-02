T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Karanlık Hesaplaşma' için İstanbul'da

"The Bourne Ultimatum"un oyuncusu Scott Adkins, çekimleri Türkiye’de yapılacak olan "Karanlık Hesaplaşma" filminin başrolünde oynamak için İstanbul’a geldi.

02 Şubat 2010 02:00

 T24- Men", "The Bourne Ultimatum" gibi birçok filmde rol almış olan ünlü aktör Scott Adkins, çekimleri Türkiye’de yapılacak olan ve 120 ülkede vizyona girmesi hedeflenen "Karanlık Hesaplaşma" filminin başrolünde oynamak için İstanbul’a geldi
    

Daha önce İstanbul'da çekilen ve başrolünü Jackie Chan’in oynadığı "Altın Yumruk İstanbul’da" filminde de rol alan ünlü aktör Scott Adkins, "Türkiye’ye ikinci kez geliyorum. Türkiye’de böyle bir projede çalışmaktan dolayı çok memnunum" dedi.


THY’nin Birmingham–İstanbul seferini yapan tarifeli seferi ile 17:55’de Atatürk Havalimanı’na gelen Hollywoodlu aktör Scott Adkins gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Aksiyon filmlerini seven izleyicilere seslenen yakışıklı aktör, "Herkesin beğeneceği güzel bir film çekilecek. Çok büyük bütçeli bir film olacak. Aksiyon filmlerini seven izleyiciler bu filme dikkat etsinler" dedi.


Yüksek düzey aksiyon içeren ve tamamen Hollywood kalitesinde çekimleri yapılacak olan "Karanlık Hesaplaşma" sinema filminin sahnelerinin, Tayland, Rusya ve Türkiye’de çekileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24