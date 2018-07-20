Bilgisayarın Türkiye'ye yeni girdiği dönemde ODTÜ'de bilgisayar merkezini kuran ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yine böyle bir hizmet için gittiğinde cinayete kurba giden Necdet Bulut'un ölümünün 40. yılında, eşi Neşe Erdilek Bulut bir kitap hazırladı.

Yazılama Yayınevi'nden ''Karanlığın katlettiği bir bilim insanı: Necdet Bulut'' adıyla çıkan kitapta Necdet Bulut'un çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra 26 Kasım 1978 gecesi Trabzon'da arabasının kurşunlandığı güne kadar yaşadıkları yer alıyor.

Necdet Bulut'a ateş eden, mahkeme dosyasında 'Ülkü Ocakları üyesi' olarak geçen üç kişi 15'er yıl, onları azmettiren üç Ülkü Ocakları üyesi ise müebbet hapse mahkum oldular. Askeri Yargıtay'ın, Bulut'un ölümünde "tıbbi hata" ve -tıp açısından- "meslek ve sanatta acemilik" saptayarak kararı bozmasıyla yargılamanın yeterli kanıt bulunamadığından dolayı 1985'te beraatla sonuçlanmasının ardından yaşanan süreç te kitapta detaylarıyla yer alıyor.

Eğitim camiasının öldürülen diğer isimlerine de yer veren kitabın birinci bölümünde Ali Rıza Aydın, 1980 öncesi yaşanan süreci ve bu süreçte katledilen eğitimcileri anlatıyor.

Türkiye'de bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı

Necdet Bulut 1960'ta İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü'nü bitirdi. 1969 Mayıs'ında ODTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü'ne programcı olarak girdi. Aynı yılın kasımında öğretim görevliliğine atandı.

1970 Şubat'ında Purdue Üniversitesi'nde doktora çalışmalarına başladı. 1972'de bilgisayar bilimleri dalında M.S, 1973'te de doktora derecesi alarak Türkiye'nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı oldu. Bir süre Purdue'da yardımcı profesör olarak çalıştıktan sonra 1974'te ODTÜ'ye dönerek yardımcı profesörlüğe yükseltildi.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı oldu

Bulut 1975'te ODTÜ Bilgisayar Merkezi'nin yönetmenliğine getirildi. Türkiye'nin en büyük bilgisayar merkezinin yönetmeni olarak Bulut, bir yandan konuya hâkimiyeti, ama en başta insan ilişkilerindeki başarısı ve demokratik tutumu ile tanındı. 1975'te Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanlığı'na seçildi.

14 Şubat 1977'de Hasan Tan'ın ODTÜ rektörlüğüne getirilmesiyle başlayan döneminde yoğun mücadele verdi. ODTÜ'nün en yüksek akademik organı olan Üniversite Konseyi'nde yardımcı profesörlerin temsilci üyesi olarak görev yaptı. 1977 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi listesinden İzmir'de milletvekili adayı oldu.

Arabası çapraz ateşe alındı

Bulut, 1978 Temmuz'unda (ODTÜ'den izinli olarak) KTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı'na getirildi. KTÜ'de bilgisayar merkezinin kurulması için çok yoğun bir çalışma içine girdi.

Trabzon'daki lojmanının girişinde, 26 Kasım 1978 gecesi, arabası çapraz ateşe alındı; oğlu ve dört ay önce evlendiği eşi hafif yaralandı. Ağır yaralanan Bulut, Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği özel uçakla Ankara'ya getirildi; 8 Aralık'ta Hacettepe Hastanesi'nde öldü. Bulut'un arabasında 27 kurşun deliği belirlendi.