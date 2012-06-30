Şevval Sam'ın Düzce konseri de iptal edildi

Van 100’üncü Yıl Üniversitesi’nde “Başörtüsü benim için bir tekstil ürünüdür” diye konuştuğu iddia edilen ve bazı kesimlerin tepkisini çeken sanatçı Şevval Sam’ın konserleri bir bir iptal ediliyor.

Hürriet'in haberine göre, Sam’ın 3 Temmuz’da vermeyi planladığı Kocaeli Karamürsel’deki konserinin iptalinin ardından, 7 Temmuz’daki Düzce konseri de Düzce Belediyesi’nce iptal edildi. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, kararı doğruladı ancak kendilerinede herhangi bir neden gösterilmediğini belirtti.



Şevval Sam’ın menajeri Harun Belenkoğulları, Düzce Belediyesi’nin kararını internetten öğrendiğini, kendilerine henüz resmi açıklama yapılmadığını söyledi. Belenkoğulları, Şevval Sam’ın Karamürsel konserinin iptali hakkında ise şunları söyledi: “Bu konuşmalara istinaden bölgedeki kişilerin tepki duyduğunu, bu yüzden iptal ettiklerini söylediler. Biz de saygı duyduk. Konu hakkında Şevval Sam konuşmak istemiyor. Gerekli açıklamalar yapıldı. Takdir halkın, kamuoyunun. Her şey açık. Ne yapılmaya çalışıldığı ortada. Biz hepsine saygı duyuyoruz, sadece seyrediyoruz. Bir yandan da konserler iptal edildiği için tepki duyan insanların mailleri geliyor.”

‘Yanlış anlaşıldım’ demişti

Şevval Sam, geçtiğimiz haftalarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde söylediği iddia edilen “Başörtüsü benim için bir tekstil ürünüdür” sözlerine 5N 1K’ya canlı yayına bağlanarak yanıt vermişti. Yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığı ifade eden Sam, şunları söylemişti: “Farklılıkları ve düşünceleri savunurken öyle bir muamele yapmam mümkün değil. Mevlânâ’yı dünyaya tanıtan biz değil miyiz? ‘Ne olursan ol gel’ diyen Mevlânâ’yı. Gençler, diliniz barışçı olsun diye konuştuk, salonun 3’te biri başörtülüydü, yanlış söylenmiş cümle olsaydı ben orada tepkiyi alırdım, aptal mı onlar?”



