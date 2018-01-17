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Karamürsel'de kaza: 6 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

17 Ocak 2018 03:59

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaan D. idaresindeki 34 RL 5656 plakalı otomobil kavşakta Ahsen Ş. idaresindeki 34 KB 1212 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yan yattı. Kazada araç sürücüleri Kaan D. ve Ahsen Ş. ile araçlarda bulunan Furkan A., Rıfat Can K., Beyzanur K. ve Nurseli A. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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