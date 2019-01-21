Karamollaoğlu'nu ziyaret eden CHP'nin adayı Yavaş: Aday çıkarmayacaksanız destek isteriz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, ziyaret etti.

Saadet Partisi genel merkezinde gerçekleşen görüşmede Mansur Yavaş, Karamollaoğlu'na "Aday çıkarmayacaksanız destek, çıkaracaksanız da fikirlerimizi paylaşarak güzel bir yarış yapmak isteriz" dedi.

CHP'nin adayı Yavaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Maalesef bazı çevreler, seçimi hasımlar arasında yapılan bir mücadele gibi göstermeye çalışıyor. Biz de diyoruz, seçim hasımlar arasında yapılan bir mücadele değil, olsa olsa rakipler arasında yapılan bir mücadeledir. Seçimden başarıyla çıkanı da o başarıyı gösteremeyenler tebrik etmelidir. Bundan daha güzel bir yaklaşım olmaz" şeklinde konuştu.

"Beka sorunu varsa kamplaşmadan kurtulmamız lazım"

Karamollaoğlu, "Bu memleket bizimse hele ki bu memlekette son zamanlarda gündeme getirildiği gibi beka sorunu varsa her şeyden önce bizim birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız var. Kamplaşmadan mümkün olduğunca kurtulmaya ihtiyacımız var" dedi.