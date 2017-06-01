Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Metal yorgunluğu' artık o metalin kullanılamaz hale gelmesi demektir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı olduktan sonra partisi hakkında dile getirdiği "Üzerimizde metal yorgunluğu var. Bunun içinde değişikliğe gideceğiz" sözünü değerlendirdi. Sözlerine "Metal yorgunluğunun farkına varılmış olması sevindirici bir durumdur" diyerek başlayan Karamollaoğlu, "Metal yorgunluğu demek, artık o metalin kullanılamaz hale gelmesi demektir. Eğer o metal değiştirilmezse, zihniyet değiştirilmezse, zihinlerdeki metal yorgunluğu giderilmezse, sadece kadrolarda yapılan birtakım değişiklikler ile çözülmez" yorumunda bulundu.

"Başarı gösteren futbol takımlarımızı tebrik ediyorum"

Basın toplantısına Beşiktaş futbol takımının şampiyonluğunu kutlayarak başladı. Beşiktaş taraftarlarını, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik eden Karamollaoğlu, disiplinli çalışmanın mükâfatını aldıklarını dile getirdi. Ayrıca Süper Lig’e çıkan memleketi olan Sivasspor’u ve Malatyaspor’u da tebrik etti.

"Dünyanın yeni bir fethe ihtiyacı var!"

"On bir ayın sultanı Ramazan ayının ve İstanbul’un Fethi’nin 564. yıldönümünün kutlandığı bu manevi günlerin kardeşliğimizi pekiştirip, birliğimizi artırmasına ve yeniden Fetih şuuru ile şuurlanmamıza vesile olmasını diledi. Bugün dünyanın durumuna bakıldığı zaman yeni bir fethe ihtiyaç duyulduğuna" dikkati çeken Karamollaoğlu, "Yapılan araştırmalara göre terör olayları son beş yılda üç kat artmış. BM kayıtlarına göre dünyada 193 ülke var. Bu ülkelerin 183’ünde problemler yaşanıyor. Ancak bizi en çok üzen ve ilgilendiren ise İslam ülkelerinin içinde bulunduğu şartlar. En büyük problemler İslam dünyasında yaşanıyor. Suriye nüfusunu çoğunluğu değiştirdi. Irak’ta da yine aynı şekilde insanlar katledildi veya göç etti. Yemen’de, Libya’da ve daha niceleri de bu durumdan farksız. Son yıllarda yaşanan savaşlar ile yerlerinden olup göç eden Müslümanların sayısı dünyadaki 60 ülkenin nüfusundan fazladır. İşte dünyanın ve İslam âleminin durumu budur” açıklamalarında bulundu.

"Sorunlarımız ile dertlenen yöneticilerimiz yok!"

"Dünyanın her yerinde yaşanan kaosların çatışma ve savaşların doğmasına sebebiyet verdiğini ve bu durumdan sadece kaosları çıkartanların fayda gördüğüne" değinen Karamollaoğlu, "İslam ülkelerinin elçileri ile iftar yemeği buluştuk. Orada onlara da bunu söyledim. Yaşanan çatışmalara ve savaşlara sebebiyet veren kaosları çıkartanların hedefleri ve çıkarları var. Bunun içinde uğraşıyorlar. Ancak bu krizlere maruz kalan bizdeki yöneticilerin ise bunun son bulması için hiçbir çabaları yok. Bunun ile dertlenmiyorlar. Ne bir araya geliyorlar, ne de meselelerini çözmek için çare arıyorlar. Sadece esen rüzgârın karşısında savruluyorlar. O yüzden önce dönüp kendimize bakmalıyız" dedi.

"Kadroları değiştirerek metal yorgunluğunu atamazsınız"

"Türkiye’nin referandumdan sonra yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni döneme uymak için AK Parti’de hızlı değişikliklere gidildiğini" söyleyen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında sarf ettiği ‘teşkilatlarda metal yorgunluğu var. Bunun içinde değişikliğe gideceğiz’ sözlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, "Metal yorgunluğunun farkına varılmış olması sevindirici bir durumdur. Ancak metal yorgunluğu demek, artık o metalin kullanılamaz hale gelmesi demektir. Eğer o metal değiştirilmezse, zihniyet değiştirilmezse, zihinlerdeki metal yorgunluğu giderilmezse, sadece kadrolarda yapılan birtakım değişiklikler ile çözülmez” diye konuştu. Oluşan metal yorgunluğunun ortadan kaldırılası için neler yapılacağını soran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi adamına değil de işi ehline verecek misiniz? Dış politikada bugüne kadar izlenen ve başarısız olduğu artık ortaya çıkan politikalar terk edilecek mi yoksa edilmeyecek mi? Ekonomimizi kıtlığa sürükleyen politikalardan vazgeçilecek mi? Rant ekonomisi ortadan kaldırılacak mı? Gerginliğe ve kutuplaşmaya neden olan üslup değişecek mi? Bunlar olmadan öyle üst perdeden konuşma ülkenin içi barışını sağlamaz.”

"Cevapsız sorular zihinleri bulandırıyor"

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili devam eden mahkemeler hakkında da görüşlerini dile getiren Karamollaoğlu, zihinleri bulandıran birtakım sorulara cevap bulunması gerektiği halde bu soruların derinleştiğine dikkat çekti. Karamollaoğlu, “Meclis araştırma komisyonunun raporu üzerine herkes AK Partililer de dâhil şu konuda ittifak ediyorlar ki, bu rapor kamuoyuna hiçbir ciddi bilgi sunmadı. Bu durum düzeltilmeli, toplum bilgilendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"OHAL, olağan hale gelirse problem doğar"

OHAL ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, hükümete şu çağrıyı yaptı:

"Hükümet 15 Temmuz’da çok ciddi bir problem ile karşı karşıya kaldı. Ancak daha sonra OHAL ile itham ile karşı karşıya kalan birçok insanın kendini savunma hakkını kısmen elinden aldı. Bundan dolayı hükümet OHAL içinde bulunsa bile mağdur edildiğine inanan insanların hak arayışlarını sağlayan mekanizmaları oluşturmalı bunları önünü açmalıdır. OHAL, olağanüstü bir durum var ise tabii ki de uygulanmalıdır. Ancak OHAL, olağan hale gelirse işte orda problem doğar. O zaman ortaya çıkan haksızlıkların önünü kesemezsiniz. Bundan dolayı da çok kısa zamanda hükümet bu yanlışlıkların önlenmesi yönünde adımlar atar.”