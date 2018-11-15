Karamollaoğlu'ndan andımız ve Türkçe ezan tepkisi: Sanal gündemlerle, gereği olmayan bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Atatürk, andımız ve Türkçe ezanla ilgili tartışmalara tepki gösterdi. Tartışmaların “danışıklı dövüş” olduğunu savunan Karamollaoğlu, “Türkiye’nin asıl problemlerini unutturmak isteyenler bugün ne yazık ki toplumun önüne farklı tartışma konuları koymaktadır. Ortaya konulan bu sanal gündemlerle Laik-Antilaik, Atatürk’ü sevenler ve sevmeyenler gibi gereği olmayan bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atatürk, andımız ve Türkçe ezanla ilgili tartışmaların yerel seçim arefesinde başlatıldığını ve danışıklı dövüş olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Son günlerde bizi son derece endişelendiren hadiseler vuku buluyor. Andımız tartışması ile başlatılan daha sonra, Türkçe Ezan ardından da Gazi Mustafa Kemal üzerinden devam ettirilen bilinçli bir gerilim ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin asıl problemlerini unutturmak isteyenler bugün ne yazık ki toplumun önüne farklı tartışma konuları koymaktadır. Ortaya konulan bu sanal gündemlerle Laik-Antilaik, Atatürk’ü sevenler ve sevmeyenler gibi gereği olmayan bir kutuplaşma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bugün seçimlerde oy kazanmak için bu gerilim birilerinin işine yarıyor olabilir.

Lakin bu kutuplaşma ve bu meseleler bugün Türkiye’yi yıpratmaktan, yormaktan başka bir işe yaramıyor. Bugün meselemiz kaybolan adalet, geçimini sağlayamayan insanlarımız, ahlaki olarak elimizden kayıp giden nesillerdir. Bugün Türkiye’nin asıl meselesi içinde olduğu ekonomik krizdir. Bugün Türkiye’nin problemlerinin çözümü ile alakası olmayan meselelerin gündeme gelmesi doğru değildir."

“100 Günlük Plan garibanın kolunu kanadını daha da kırdı”

"Malumunuz olduğu üzere bundan 3.5 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı 100 günlük eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planının 100 günü doldu. Bugün ne yazık ki ağızlarına ne 100 günlük planı ne de orada açıklanan 400 projeyi alıyorlar. Peki ekonomimizi düzeltmek için ortaya konan 100 günlük plan neticesinde ne oldu? Betonla mücadele edeceklerdi, betonlaşmayı daha da arttırdılar. İşsizlikle mücadele edeceklerdi, 100 günde 10 bin işçi kriz nedeniyle işten çıkarıldı. Bilim adamlarımızın yurda dönüşü için seferberlik başlatacaklardı, yurt dışına göç yüzde 42.5 arttı. Ekonomimiz kanatlanacak dendi, domatesten soğana, doğalgazdan elektriğe zam gelmeyen tek bir kalem kalmadı. Ekonominin bırakın kanatlanmasını, garibanın kolunu kanadını daha da kırdı."