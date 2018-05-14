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Karamollaoğlu'dan Bahçeli'ye af tepkisi: Siyasi üçkağıtçılık

"Siz yapmadığınızı yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz, derde derman oluyormuş gibi bir his oluşturuyorsunuz"

14 Mayıs 2018 11:41

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen genel af önerisine ilişkin olarak "Vaatler sorunların çözümüne yönelik olmalıdır, geçmişe yönelik değildir. Onun için vatandaşta siyaset üçkâğıtçılık mesleğidir diye bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama siyaset kesinlikle üçkâğıtçılık mesleği değildir. Algı oluşturma da bunun içine giriyor" dedi. 

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Karamollaoğlu dün, seçim kampanyasının ilk mitingini yaptığı memleketi Sivas’ta bir grup gazeteciyle sohbetinde, “Devlet affedecekse kendisine karşı işlenmiş suçları affetmeli, şahıslar arası cezaları ancak şahıslar affedebilir. Vaatler de sorunların çözümüne yönelik olmalıdır, geçmişe yönelik değildir. Onun için vatandaşta siyaset üçkâğıtçılık mesleğidir diye bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama siyaset kesinlikle üçkâğıtçılık mesleği değildir. Algı oluşturma da bunun içine giriyor. Siz yapmadığınızı yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz, derde derman oluyormuş gibi bir his oluşturuyorsunuz" ifadesini kullandı. 

Karamollaoğlu, Hükümet Meydanı’ndaki mitinginde de ‘seçim rüşveti’ diye nitelediği seçim paketlerinin sorunları çözmeyip daha da büyüttüğünü savundu. 

 

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