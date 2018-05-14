Karamollaoğlu: Suçlayacaklar, iftira atacaklar, yalan söyleyecekler; peki biz ne yapacağız?

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Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Suçlayacaklar, iftira atacaklar, hakaret edecekler, provoke edecekler, yalan söyleyecekler, çarpıtacaklar, montaj yapacaklar. Peki, biz ne yapacağız: GÜLÜMSE :)” ifadelerini kullandı.

Cuma namazını İstanbul’daki Eyüp Sultan Camii’nde kılan Karamollaoğlu ile eşini 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitiren bir kadın arasındaki diyalog, iktidara yakın basında “Saadet Partisi Genel Başkanı’ndan 15 Temmuz şehidinin eşine çirkin hareket” şeklinde haberleştirilmişti.

"İnsanlar iftirayı peynir ekmek gibi yiyor, bunu da en çok Ak Parti’yi destekleyenler yapıyor"

İktidara yakın gazetelerde Karamollaoğlu’nun Esma Yılmaz’ın üzerine yürüdüğü iddia edilirken; cuma akşamı gazetecilerle yediği yemek sırasında konuya dair soruları yanıtlayan Saadet Partisi lideri böyle bir şeyin gerçekçi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

“Uzaktan bağırıyordu, çevredeki insanlar da tepki gösteriyordu. Ben o hanımefendinin ne söylediğini duymak için yanına gittim ama çok sinirliydi. Öyle bir hal içinde ki. Bir dakika diyorum ama o öyle bir hal içinde ki, dinlemeyip ağır hakaretlerde bulundu. Üzerine yürümek diye bir şey yok. Bu çarpıtma, çok kötü bir şey. İnsanlar iftirayı peynir ekmek gibi yiyorlar, bunu da en çok Ak Parti’yi destekleyenler yapıyor. Ayıptır, günahtır.”