Karamollaoğlu: Sırası geldi, Kürt raporunu Diyarbakır'da açıklayacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kürt sorununa ilişkin hazırladıkları raporu Diyarbakır'da açıklayacaklarını söyledi. Karamollaoğlu, "Meseleye nasıl yaklaşıyoruz onu ortaya koymuş olacağız” dedi.

CHP, İyi Parti ve SP ile kurdukları ittifakta HDP’ye neden yer vermedekilerine ilişkin olarak da açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "HDP'nin ittifakta yer almaması pratik bir mesele" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, "Halkın tercihine başvuruyorsunuz, insanlarda ön yargı var, oluşmuş kanaatler var. Seçimde siz o kanaatleri kolay kolay değiştiremezsiniz. Benim oradaki en çok güvencem insanların ve siyasilerin anlayışları ve bu anlayışların bir çok yerde bu dediğiniz tenkitler olmasına rağmen sağduyunun olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’na 100 bin imza ile aday olmaya hazırlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Tv5’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu’na soru yönelten gazeteciler arasında yer alan Yurdagül Şimşek’in Sputnik’teki haberine göre Karamollaoğlu, partisinin CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti ile kuracağı ittifaka ilişkin açıklamanın bir iki gün içinde yapılacağını söyledi. Karamollaoğlu, ittifakın temel sebebinin seçim barajı olduğunu belirtti. Saadet lideri, “Adına ittifak deniliyor ama bu işbirliği aslında” dedi.

"İttifak görüşmelerinde ikinci tur konuşulmadı"

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ittifak yapan partilerin birbirlerini destekleme kararı alıp almadığına ilişkin soru üzerine, bu konun görüşmelerde konuşulmadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Onun da ben şu anda doğru olmadığı kanaatindeyim, öyle bir konuşmanın. O çok farklı noktalara da götürebilir. Ancak tabi herkesin bazı noktalarda bir takım endişeleri var onu da görmek icap eder” dedi.

"HDP'nin ittifakta yer almaması pratik bir mesele"

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sorular üzerine HDP’nin ittifak yapılacak partiler arasında yer almamasına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. “Bu pratik bir mesele” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Siyasette iki kere iki her zaman dört etmiyor, bazen beş ediyor bazen üç ediyor. Siz bunu az çok kamuoyunu ölçerek görüyorsunuz. Şimdi çok açık ve bariz gördüğünüz bir noktada genel tasvip ve değerlendirme düşüyorsa ‘ben adalet gereği burada bulunuyorum’ demeniz size başarı sağlamaz. Bu bir sadece seçim, icra noktası değil. Halkın tercihine başvuruyorsunuz, insanlarda ön yargı var, oluşmuş kanaatler var. Seçimde siz o kanaatleri kolay kolay değiştiremezsiniz. Benim oradaki en çok güvencem insanların ve siyasilerin anlayışları ve bu anlayışların bir çok yerde bu dediğiniz tenkitler olmasına rağmen sağduyunun olduğu kanaatindeyim. Siz bir tavır sergilediğiniz vakit o tavrı da ortaya netçe, dürüstçe koyduğunuz zaman sizin fikrinizi anlıyorsa dediğiniz noktada ‘biz bir şey yapamayız’ diyebiliyorlar.”

"Bingöl konuşmasından sonra Erbakan'ın siyasi hayatını bitirdiler"

Türkiye’deki Kürt meselesini çok farklı boyutlarda ele aldıklarını belirten Karamollaoğlu, ilk defa bu konuyu net olarak Necmettin Erbakan’ın partisinin 1991 kongresinde dile getirdiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Sonra Bingöl konuşması ile bu gündeme geldi arkasından siyasi hayatını bitirdiler. Bizim bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kararlı olduğumuzu ben inanıyorum ki önyargısı olmayan bütün Kürt vatandaşlarımız biliyor” dedi.

"Deklere ederken 'geciktirelim' dedik"

Parti olarak son bir buçuk yıl içerisinde bu konuyu ele alan 3-4 çalıştay yaptıklarını blirten Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Diyarbakır’da da yaptık, raporlarımızı olgunlaştırdık, daha doğrusu raporumuzu olgunlaştırdık. Son noktaya geldiğinde bir takım karışıklıklar çıktı biz onu deklare ederken geciktirelim dedik. Bugüne kadar onu deklare edemedik. Ama şimdi seçime giderken sırası geldi. Biz o raporumuzu inşallah kamuoyuna açıklayacağız, ne düşünüyoruz Kürt meselesi ile ilgili olarak. Kürt kardeşlerimizin bizim niyetimizi de düşüncelerimizi de yani iktidara geldiğimizdeki uygulamalarımızın da ne olacağını az çok bildikleri kanaatindeyim. İnşallah bu açıklamayı da biz yeri geldiğinde çok açık gidip orada Diyarbakır’da yapacağız. Raporumuzu da orada yayınlayacağız. Böylece biz meseleye nasıl yaklaşıyoruz onu da ortaya koymuş olacağız.”