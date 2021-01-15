Karamollaoğlu’ndan ’Selçuk Özdağ’ açıklaması:  Toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasına ilişkin olarak geçmiş olsun dileğini ilettiğini ve saldırıyı kınadığını söyledi.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!