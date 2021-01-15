T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karamollaoğlu’ndan ’Selçuk Özdağ’ açıklaması:  Toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum

15 Ocak 2021 15:44

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasına ilişkin olarak geçmiş olsun dileğini ilettiğini ve saldırıyı kınadığını söyledi.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinin önünde menfur bir saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, toplumsal barışa yönelik olarak gördüğüm bu saldırıyı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı. 

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. 5 kişinin saldırısı sonucu elinden ve başından ciddi şekilde yaralandığı açıklanan Özdağ, hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.   

TIKLAYIN | Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!

ETİKETLER

Saadet PartisiGelecek Partisi Genel Başkan YardımcısıTemel Karamollaoğlusaldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24