Karamollaoğlu'ndan RTÜK'e tepki: Bu kararla, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın HaberTürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RTÜK'e sosyal medyadan tepki göstererek; "Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. " ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. Bu yaklaşım, aslında televizyonlarda yayınlanan bütün tartışma programlarını tehdit eder bir mahiyet taşımaktadır.

Bundan dolayı bu haksız kararı kınıyor ve adli mercilerin kararın uygulanmasına engel olacağını ümit ediyorum."