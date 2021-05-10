Karamollaoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: Siyonistler bilmeliler ki; bu saldırılar ile ancak ve ancak İslam dünyasının uyanışına vesile olacaklardır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan olaylara ilişkin olarak, "Siyonistler bilmeliler ki; Mescid-i Aksa İslam dünyasının ve bütün insanlığın ortak davasıdır, bu saldırılar ile ancak ve ancak İslam dünyasının uyanışına vesile olacaklardır" dedi.

Cuma günü Mescid-i Aksa'nın etrafında on binlerce Filistinli çevrelerinde yoğun güvenlik önlemiyle cuma namazı için toplandı. Akşam saatlerinde polis ve Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan diğer olaylarla birlikte toplamda 205 Filistinlinin yaralandığını belirtildi. Öte yandan Filistinli protestocularla gece boyunca devam eden çatışmaların ardından İsrail polisi, İsrail'de milliyetçilerin yürüyüş düzenleyeceği Kudüs Günü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı ve 180 kişi yaralandı.

Twitter hesabından İsrail'e tepki gösteren Saadet lideri Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: