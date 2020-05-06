Karamollaoğlu'ndan maske sürecine 'Super Mario'lu eleştiri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının önce yasaklanması, ardından ücretsiz dağıtımında binlerce kişinin maske edinememesi ve son olarak tekrar satışına izin verilmesi sürecini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Super Mario videosu paylaşarak "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı" sözeriyle eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, maske dağıtımı sürecinde yaşanan sorunları ve Koronavirüs sürecinde, hükümetinin politikalarını Super Mario oyunu ile tepki gösterdi.

Karamollaoğlu'nun Twitter adresinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi, kolonya gibi alternatif önlemleri de yansıtıldı.

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