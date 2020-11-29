Karamollaoğlu'ndan Fahrizade suikasti tepkisi: Dünya barışına darbe

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili, "Saldırı sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı çekmelerini istiyorum." dedi.

Karamollaoğlu, İran'ın nükleer programında görevli bilim insanı Muhsin Fahrizade uğradığı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı çekmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

"Dünya barışına bir darbe"

Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabı Twittter'dan yaptığı paylaşımı şöyle oldu:

"İslam ülkelerinin toprakları ne yazık ki yabancı istihbarat örgütlerinin suikastlerine sahne oluyor. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’nin de bir suikastle hayatını kaybetmesini, şer odaklarının bu istikamette attıkları adımı menfur bir saldırı ve dünya barışına bir darbe olarak değerlendiriyorum. Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı çekmelerini istiyorum. Muhsin Fahrizade'ye Allah’tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum."