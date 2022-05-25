Karamollaoğlu'ndan Erdoğan videosu: Sayın Erdoğan’dan samimi cevaplar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından partisinin hazırladığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili videoyu paylaştı. Karamollaoğlu videoya "Sn. Erdoğan’dan samimi cevaplar" notunu düştü.

Karamollaoğlu'nun iktidara yönelik soruları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalar ile hazırlanan video Karamollaoğlu'nun, "Yanlış politikalar, işsizlik, adalet, asgari ücret, üretime dönük yatırımlar, tarım-sanayi, dış ticaret açığı, liyâkatlı olan insanlar, milli gelir" şeklindeki sözlerine karşılık Erdoğan'ın, "Ağaca çıktı, balta kesti, suya düştü, inek içti, Avrupa kaçtı, yandı bitti kül oldu" sözleri kullanıldı.