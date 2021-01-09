Karamollaoğlu'ndan Erdoğan-Asiltürk görüşmesi yorumu: Bugün durduğumuz yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir; her türlü fikir alışverişine açığız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin konuştu. “Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti” diyen Karamollaoğlu, “Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır" dedi.

Erdoğan ziyaretinin sürpriz olmadığını ifade eden Saadet Partisi lideri, “Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti” diye konuştu. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Karamollaoğlu, Karamollaoğlu’na “Saadet Partisi olarak durdukları yer ile ilgili Oğuzhan Bey’in bir rahatsızlığı, bir itirazı, aralarında bir fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

“Hayır, Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık”

"Hayır, Oğuzhan Bey ile biz bu konuları konuşmadık. Kesinlikle böyle bir fikir ayrılığı ya da kendisinin Saadet Partisi’nin bulunduğu yere yönelik dile getirdiği bir itiraz yok. Yeri ve zamanı gelince bunlar oturulur, konuşulur."

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin 2018 seçimlerine Millet İttifakı olarak gitmesine yönelik bir itirazı olup olmadığına ilişkin soruya da net bir dille “Hayır” yanıtını verdi.

“Bizim kapımız herkese açık, herkesle konuşuruz”

Karamollaoğlu’nun “ısrarla henüz bir seçim sath-ı maili olmadığını, dolayısıyla bu konuları konuşmak için erken olduğunu söylediğini” aktaran Alçı, erken seçim sorusuna aldığı yanıtı da şöyle aktardı:

"Erken seçim bekliyor musunuz?" diye sordum, "Hayır ancak 2022’nin sonundan itibaren seçim gündeme gelebilir" diye düşünüyorum, karşılığını verdi ve şunları söyledi: "Bizim kapımız herkese açık Nagehan Hanım. Herkesle konuşuruz. Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Nagehan Hanım bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır."