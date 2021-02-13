Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Siz Cumhurbaşkanı'sınız, AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Siz Cumhurbaşkanı'sınız. Adınızın başına şimdi AK Partili Cumhurbaşkanı geldi diye AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya" ifadelerini kullandı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.