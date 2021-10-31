Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması: Yanlış kanaat oluşmuş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’na katılacağına yönelik iddialarına ilişkin olarak, "İddialara karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz cevabımızı geçmişte de verdik. Bugün de aynısını söylüyoruz. İngilizlerin bir tabiri vardır. Türkçesi bir şeyi arzu ederek düşünmek. Bazıları da öyle düşünerek yakıştırmalar yapabiliyorlar. Biz ittifakların seçim kararı alındıktan sonra kurulmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Öyle bir kanaat oluşturuyorsa yanlış bir kanaat oluşmuş” açıklamasını yaptı.

Gazete Duvar'dan Özge Zaim'in haberine göre, Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada partisinin tatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kongreye katılan Karamollaoğlu, "Bu noktada tekrardan söylüyorum. Zaten bu zorlamalardan dolayı bu neticeyi herkes çıkarmaya gidiyor. Seçim kararı alındıktan sonra biz kendi kararımızı belirtiriz. O kadar, o zaman belirtiriz. Ne evet ne hayır demeyiz. Bizim de kendi çalışmalarımız var. Biz ilkeli bir siyaset yapmayı şiar edinen bir siyasi partiyiz. Elbette bizim kendi prensiplerimiz var. Bugünkü haliyle başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de bugünkü şartlarda bu sistemin mutlaka değiştirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatini de taşıyoruz. Ondan dolayı herkes kendine göre yorumlar yapabiliyor. O önemli değil elbet.” dedi.