Karamollaoğlu'ndan "Bekçiler acil servislerde görevlendirilsin" önerisi

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi.

Şiddet olayının kabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi. Karamollaoğlu, iktidarın özellikle koronavirüs sürecinde hastanelerde daha fazla güvenlik mensunu görevlendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradan çok açık söylüyorum, geçmişte de bu problemdi. Özellikle de hastanelerin acil servisleri bu tür saldırılara karşı koyacak güvenliğe sahip değil. Korona sürecinde iktidarın hastanelerin özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerine daha fazla güvenlik mensubu ile korumaları icap eder. Bir kişi orada meydana gelecek hadiseyi önleme şansına sahip değildir. Yüz binlerce adam alıyorsunuz aklımıza gelmeyen yerlere. Bir sürü bekçi alımı yapıldı, ne olur bir kısmını bunların acil servislere koyun. Bu kadar mı acizsiniz?"