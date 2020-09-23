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Karamollaoğlu'ndan "Bekçiler acil servislerde görevlendirilsin" önerisi

23 Eylül 2020 17:56

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi.

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