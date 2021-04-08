Karamollaoğlu'ndan amirallerle ilgili açıklama: Varsa bir cezası mahkeme verir, cumhurbaşkanı ve meclis başkanı değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 'Montrö bildirisi' yayımlayan ve gözaltına alınan amirallerle ilgili cezayı mahkemenin vermesi gerektiğini belirterek, "Onların varsa eğer bir cezası mahkeme vasıtasıyla o ceza verilsin. Mahkeme ceza verir, iktidarlar, cumhurbaşkanı ve meclis başkanı değil” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlenen partisinin Sakarya il başkanlığı kongresine katıldı. Kongreye tek aday olarak katılan Hasan Zengin, yeniden il başkanı seçildi. Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli 104 tane amiral, muvazzaf değil, kıyafetini çıkarmış, emekli olmuş. Türkiye’nin gidişatını deklarasyon yayınlamışlar. Vay, siz ihtilal çağrısında bulunuyorsunuz. Akıllarından geçiyor mudur bilmem ama bunu yapmak için o amirallerin bir kısmını nasıl gözaltına aldıysanız mahkemeye de verin, onların varsa eğer bir cezası mahkeme vasıtasıyla o ceza verilsin. Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil, meclis değil, cumhurbaşkanı değil veya meclis başkanı değil. Mahkemeler ceza verir. Böyle bir konu gündeme geldi. Bunun altında ne yatıyor bilmem."

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