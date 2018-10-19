T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karamollaoğlu: Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde

Nursima ÖZONUR/ ANKARA  ,(DHA)-SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Öğrenci Andı' kararına ilişkin, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde" dedi

19 Ekim 2018 15:10

Nursima ÖZONUR/ ANKARA  ,(DHA)-SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \'Öğrenci Andı\' kararına ilişkin, \"Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde\" dedi.

​Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Danıştay 8. Dairesinin \'Öğrenci Andı\' kararıyla ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Karamollaoğlu, Danıştay’ın verdiği kararı inceleme zamanı bulamadığını belirterek, \"Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona uyulur herhalde. Ama bir değişiklikte yapılabilir artık onu nasıl olacak hükümet takdir edecek herhalde\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karamollaoğlu soru ve cevap

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NursimaANKARAPartisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluAndıPartisi Genel Başkanı Karamollaoğlu DanıştayDairesininKaramollaoğlu DanıştayınAmaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Karamollaoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24