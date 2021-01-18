Karamollaoğlu: Kutuplaşma hızla artış gösteriyor; nefret dilinden vazgeçilmeli

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtilmişti. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu.

Saldırının ardından Özdağ ne demişti?

Saldırının ardından KRT'ye bağlanan Selçuk Özdağ, şunları söylemişti:

"Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm. Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor dedim."

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye 'saldırı' tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuya ilişkin yaptığı bir açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama beklediklerini belirterek MHP lideri Bahçeli'nin de 10 saattir açıklama yapmamasına tepki göstermişti. Davutoğlu, "Türkiye'yi daha otoriter bir rejime yöneltmeye çalışırlarsa bilsinler ki, bir daha bu ülkede dikta rejimlerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.