Karamollaoğlu: İsrail'e karşı yaptırımlara ihtiyaç var

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İsrail\'i kınamanın vahşetini engellemediğini söyleyerek, \"İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Yaptırımlara ihtiyaç var\" dedi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Filistin Büyükelçiliği\'ni ziyaret etti. Büyükelçilik görevlileri tarafından karşılanan Karamollaoğlu daha sonra Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü. Görüşmede Karamaollaoğlu, İsrail\'in saldırılarına tepki göstererek Filistin halkının yanında oldukları mesajını iletti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Karamollaoğlu, çıkışta açıklamalarda bulundu.



\'YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ VAR\'

Karamollaoğlu, İsrail\'in kınanmasının bu tip saldırılara engel olmadığını söyleyerek, \"İsrail\'i çok ağır ifadelerle telin etmek İsrail\'in vahşetini engellemiyor. İsrail sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar. Bundan dolayı biz ısrarla mutlaka İsrail karşısında başta İslam alemi olmak üzere bütün ülkelerin daha farklı bir direniş göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Yaptırımlara ihtiyaç var. Kınamak elinde gücü olmayan imkanı olmayan kitleler tarafından yapılabilir. Bunlarda hükümetleri zorlamak için yapılır. Ama ne yazık ki şu anda ülkeler sadece kınamakla yetiniyorlar. Cuma günü de İslam ülkeleri İşbirliği Teşkilatı\'nın İstanbul\'da bir toplantısı olacak, Türkiye\'nin daveti üzerine. Ümit ediyoruz ki, burada bir takım yaptırım kararları çıkar. Bizim hükümetimizden beklediğimiz, miting yapmaları değil. Hükümetler karar alır, icraat yaparlar. Biz ABD\'nin almış olduğu bu kararı telin için miting yapmaya karar vermiştik. Ama hükümet erken davrandı, erken ilan etti veya eş zamanlı ilanlar olunca biz böyle bir mitingden vazgeçtik. Biz mitingi hem Filistinlilerin yanında olduğumuzu bütün dünyaya duyurmak hem de Türk hükümetini ciddi yaptırım kararları almaya zorlamak için yapacaktık. Buna ihtiyaç kalmadı. Kendileri yapıyorlar ama beklediğimiz bizim icraat, laf değil\" dedi.



Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ise, ziyaretten dolayı Saadet Partisi\'ne teşekkür ederek, \"Biz Filistin halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Türk halkı ile olan bu güzel ilişkilerimizden dolayı mutluyuz. Türk halkı yanımızda olduğunu her şekilde ifade etmektedir\" diye konuştu.





Görüntü dökümü:

-Karamollaoğlu\'nun gelişi

-Karamollaoğlu\'nun Filistin büyükelçisi ile görüşmesi

-Açıklamalar

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-