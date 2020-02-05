Karamollaoğlu: İşçiye zam yapılırken enflasyon rakamları baz alınıyor, tünellere yapılan bu fahiş zam ne demek oluyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İşçimize, emeklimize zam yapılırken enflasyon rakamları baz alınırken köprülere tünellere yapılan bu fahiş zam ne demek oluyor” dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Avrasya Tüneli’ne yapılan yüzde 56’lık zamma tepki gösterdi.

TIKLAYIN | Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Karamollaoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“Bildiğiniz üzere Avrasya tüneline geçtiğimiz hafta %56 oranında zam yapıldı. Şimdi sormak istiyorum; işçimize, emeklimize zam yapılırken enflasyon rakamları baz alınırken köprülere tünellere yapılan bu fahiş zam ne demek oluyor? İşin daha da üzücü yanı açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarıdır. Yıllık bazda enflasyon %12.15 olarak belirlenmiş. Peki nasıl belirlenmiş; TUİK kira, fatura ve gıdanın enflasyon hesabındaki payını azaltarak hesaplamaya gitmiş. İnsanımız maaşını aldıktan sonra kira, fatura ve gıda alışverişini yapınca elinde para kalmıyor. Ama iktidarın bundan haberi yok! Çünkü iktidarın enflasyonu ile milletin enflasyonu farklı. Ekonomiyi düzeltemeyen yönetim rakamları düzenliyor. Bu üç kağıt ekonomisi ile bu gemi yüzdürülemez!”

"Barışçıl çözüm yollarını tavsiye ediyoruz"

“İdlib’te Pazartesi günü gerçekleşen hain saldırıda şehit verdiğimiz 8 evladımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bunun yanı sıra yaralı evlatlarımıza ise bir an evvel şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Uzun zamandır gündemimizin ana maddelerinden birisi İdlib ve Suriye’de yaşananlardır. İdlib’de şu an yaşanan insanlık krizi ise adeta içimizi yakmaktadır. Biz bugüne kadar hep barışçıl çözümden yana olduk, akacak olan kanın kimseye faydası olmayacağını vurguladık.”

“Bu noktada Astana ve Soçi süreci bir nebze de olsa bizi umutlandırdı” diyen Karamollaoğlu, “Lakin şu an gerek Rusya’nın gerekse rejimin saldırıları ve askerlerimizin hayatını kaybetmesi bizi endişeye sevk etti. İdlib’de gerçekleşecek olan çatışmalar kimsenin faydasına olmayacaktır. Burada en büyük zararı ne yazık ki yine mazlum sivil halk görecektir. Bu sebeple İdlib’e rejimin başlattığı operasyonu durdurma çağrısı yapıyor ve tekrar barışçıl çözüm yolları aranmasını tavsiye ediyoruz."