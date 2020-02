Karamollaoğlu: İktidarlar miting tertip etmez, icraat yapar

ANKARA, (DHA) CUMHURBAŞKANI adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Filistin de ve dünyanın dört bir tarafında İsrail’i protesto mitingleri tertip edildi ve direniş başladı. Düne kadar 55 şehit verdik. Binlerce kardeşimiz yaralandı. Bizim iktidarımızın haline bakın hele, protesto sadece dillerinde var. Miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına. Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar” dedi.



Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday adaylarına hitap etti. Ankara’da partisinin eğitim binasında toplanan aday adaylarına konuşan Karamollaoğlu, İsrail’in yaptığı katliamları kınayarak, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Konuşmasında iktidarı dış politika konusunda şaşkın ördeğe benzeten Karamollaoğlu, İsrail ile ilgili laf değil yaptırımların harekete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.



‘İFTİRA ATANLARA GÜLÜMSEYİP GEÇERİZ’

Konuşmasında siyasi kutuplaşmaya değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi atmosfer öyle ki insanlar genelde birbirlerini karalayarak, fikirlerinin daha değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz bu kanaatte değiliz. Bize karşı saldırılar oluyor, haksız iftiralar yapılıyor. Biz sadece bunlara gülümseyerek geçmek durumundayız. Çünkü bizim derdimiz birilerin karalamak değil, ülkemizin problemlerini çözmektir. Maalesef ülkemizde bir kutuplaşma var, bunu biliyoruz. Oturup konuşmamızı engelliyorlar, insanlar kulaklarını tıkıyor. Acaba biz hangi konuda birbirimizi alt ederiz diye çok ağır kelimeler kullanıyorlar. Bu dil bizi rahatsız ediyor.”

‘VAATLERLE EKONOMİK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ’

Karamollaoğlu ekonomideki dar boğaza da değinerek, iktidar mensuplarını sürekli vaatlerde bulunduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomi de problemler var, işsizlik var, fabrikalar yıkılıyor ama yenileri inşa edilmiyor. Bütçe açık veriyor, ücretler bir ailenin geçimine yetmeyecek seviyenin üstüne çıkamıyor. Hayvan ithal ediyoruz, et, buğday yetmedi saman ithal ediyoruz. Hepsinin çözümü ciddi politika üretmekle sağlanabilir. Yoksa başka türlü bu problemlerin üstesinden gelmek mümkün değildir. Beyanatlarla, vaatlerle, uzun vadeli ne zaman neyin gerçekleşeceği belli olmayan ifadelerle ümit dağıtarak ülke problemleri çözülmez.”



‘DIŞ POLİTİKA DA ŞAŞKIN ÖRDEK GİBİLER’

Karamollaoğlu, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamlara ilişkin de sert konuşarak, iktidara selendi. İktidarın dış politikasını ‘Şaşkın Ördeğe’ benzeten Karamollaoğlu, “Bu arkadaşlarımız tam şaşkın ördek gibi. Nereye gideceklerini, problemleri nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Manifesto yayınlıyorlar. Kime karşı. Kendilerine karşı” diye eleştirdi. İslam aleminin çok ciddi bir hadise ile karşı karşıya kaldığının da altını çizen Karamollaoğlu, “Şimdi çok ciddi bir hadise ile karşı karşıyayız. Filistin’de Kudüs’te katliamlar yaşanıyor. İktidarın bu kadar şaşkınlığa düşeceklerini tahmin etmiyordum” diyerek, tarihi hatırlattı. 1969 yılındaki İsrail-Arap savaşında Kudüs ve Batı Şeria işgalinde dönemin Milli Görüş partisinin Kudüs mitingi yaptığını aktaran Karamollaoğlu, “Siyasi hayatımıza Kudüs mitingleri ile başladık. Her zaman Ortadoğu’da ve dünyada barışın olması için, Filistin meselesinin, Kudüs meselesinin çözülmesi gerektiğine her yıl tekrarladık. 1980 yılında İsrail Kudüs’ü başkent ilan edince biz o zaman parlamento da sadece 20 vekil ile temsil edilen bir parti olmamıza rağmen İsrail ile olan münasebetleri kesmediği için dışişleri bakanını makamından indirdik. Arkasında da Kudüs mitingini yaptık. Öyle bir ses meydana getirdi ki altı gün sonra 12 Eylül’de ihtilali yapan Kenan Evren Kudüs mitingini gerekçe gösterdi” diye konuştu.



‘PROTESTO SADECE DİLLERİNDE VAR’

ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması üzerine İsrail tarafından Müslümanlara yönelik yapılan katliam ve soykırımı sert sözlerle eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’de ise iktidarın sadece laf söylediğini icraat yapamadığını söyledi. Karamollaoğlu, “Alınan bu karardan sonra Filistin de ve dünyanın dört bir tarafında İsrail’i protesto mitingleri tertip edildi ve direniş başladı. Düne kadar 55 şehit verdik. Binlerce kardeşimiz yaralandı. Bizim iktidarımızın haline bakın hele, protesto sadece dillerinde var” dedi.



İKTİDARLAR MİTİNG TERTİP ETMEZ, İCRAAT YAPAR

Kudüs’te yaşanan katliamlar üzerine dün miting yapma kararı aldıklarını söyleyen Karamollaoğlu, iktidarın almış olduğu miting kararı üzerine bunu iptal ettiklerini ifade etti. Karamollaoğlu, “Miting tertip ediyorlar. Kime karşı Allah aşkına. Biz bir miting tertiplemeye karar vermiştik ama siz buna karar verince biz bundan vazgeçtik. İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar” dedi.



‘ENERJİ BAKANI’NIN YAPTIĞI ANLAŞMAYI RAFA KALDIRIN’

Karamollaoğlu, Türkiye ile İsrail Enerji Bakanları’nın iki gün önce yaptıkları enerji işbirliği anlaşmasına da sert tepki göstererek, “Daha iki gün önce hükümetin enerjiden sorumlu bakanı İsrail ile olan münasebetleri geliştirecek bir anlaşmayı imzaladı mı imzalamadı mı? Onu söyleyin. Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız hanginizi sonlandıracaksınız. Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler yav. Tekrar söylüyorum. İktidarlar miting yapmaz icraat yapar” dedi.



‘KUDÜS’Ü İSLAM ÜLKELERİNİN BAŞKENTİ İLAN EDİN’

“Kudüs’ün tamamının bütün İslam aleminin kalbinde başkent olarak siz deklare edin şu dünyaya” sözleriyle çağrıda bulunan Karamollaoğlu, “Ama bunu ilan edemezler” dedi. Kudüs’ün yüzde 85’nin İsrail’e terk edildiğini ve geri kalan yüzde 15’inin de Doğu Kudüs diye Filistin yönetiminin başkenti olarak ilan edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Geçen sefer yaptıkları neydi. Kudüs’ün yüzde 15 Filistinlilerin. Yüzde 85 kimin peki. Bunu söylemekten çekiniyorlar. Ama kullandıkları ifade Kudüs’ün yüzde 85 İsrail’e terk ettikleri manasına geliyor” dedi.



‘İKTİDAR İCRAATLARIYLA KONUŞUR’

Karamollaoğlu, İİT’nin olağanüstü toplantı çağrısına da değinerek, “Yeniden İslam alemini bir araya getirecekler. Ne yapacaklar kınayacaklar. Yav kınama muhalefete ait. Gücü olmayan imkanı olmayan kişilerin, devletlerin, grupların, siyasilerin yapacağı başvuracağı bir yol. İktidarlar icraatlarıyla konuşur” diye konuştu.



‘İSRAİL TERÖR DEVLETİYSE, O ZAMAN NE İŞİNİZ VAR’

Hükümete yapmaları gerekenleri de hatırlatan Karamollaoğlu, “Bu hükümete yeniden sesleniyoruz. Büyükelçiyi çekmek yetmez. İsrail’i ayakta tutan anlaşmaları siz rafa kaldırabiliyor musunuz, kaldıramıyor musunuz? İsrail ile münasebetleri ciddi mana da kesiyor musunuz, kesmiyor musunuz? Onu söyleyin. İsrail, Ortadoğu da bir numaralı dost ilan edeceksiniz ama kamuoyunun önüne çıktığınız zaman da ‘İsrail bir terör devletidir’ diyeceksiniz. O zaman terör devletiyle ne alakan var. Niye terör devletiyle diplomatik ilişkiyi devam ediyorsunuz. Hakikaten bütün dünyada böyle bir çelişki görülmüş değil” dedi.



‘BUNLARIN YAPACAĞI MİTİNLE İSRAİL ZİL TAKAR OYNAR’

İsrail’e karşı yapmayı planladıkları mitinge ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Hakikaten biz canı gönülden yapalım istedik. Ama biz bir miting yaptığımız zaman emin olun bundan en çok İsrail endişe duyar. Bunlar yaptığı zaman İsrail zil çalıp, davul çalıp oynuyor. Niye. Çünkü ciddi tepkilerin önünü kesiyor bu arkadaşlar. İcraata koyma gibi bir dertleri yok. Onun için biz dertliyiz, Ortadoğu darmadağın oldu. Kimle dostuz, kimse hasımız bilemiyoruz. Dost zannettiklerimiz bizim tabanımızı oymaya ülkemizi bölmeye ülkede kargaşa çıkarmaya gayret gösteriyorlar.”



‘HERKES SEÇİMDE KENDİ PARTİSİNE OY VERECEK’

Konuşmasının son bölümünde Millet İttifak’ın da neden yer aldıklarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Adayı Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Bizim bir ittifak yapmamızı bazı kardeşlerimiz farklı yorumladılar. ‘Nasıl oluyor da falancalarla bir araya geliyoruz’ diyorlar. Kendi davamızdan milim sapmamız manasına gelmiyor ki. Bu ittifak iktidarın bütün partileri zorladığı bir ortam oluşturduğu için var. Yüzde 10 barajını ısrarla tuttular. Bu hali zorlamak için. Onlar gitti MHP ile ittifak kurdular. Elbette muhalefettekiler de bir araya gelecek, bu barajı yok hükmüne getirdiler. Bizler bu tereddütleri ortadan kaldıracağız. Herkes seçimde kendi partisine oy verecek. Bir hilal ve beş yıldızın altına mühür basacak. Bunu kimse unutmasın. Bütün gücümüzle alacağımız oy miktarını artırabilmek için her insana ulaşacağız. Bize ters bakana sırtını dönene de uygun bir üslup ile ulaşmaya çalışacağız.”

