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Ekonomi

Karamollaoğlu: İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor!

"Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!"

03 Ocak 2022 13:17

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin olarak, "İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor!" değerlendirmesini yaptı. 

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor! TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor! Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!" ifadesini kullandı. 

Saadet PartisiiktidarTÜİKperdeleme
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