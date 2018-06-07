Karamollaoğlu: İktidarı değil de köy kahvesinde oturan Mehmet Ağa'yı mı eleştirelim?

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, kendilerine yöneltilen eleştirilerden birinin de sürekli olarak iktidarı eleştirmek olduğunu belirterek, "İktidarı değil de köy kahvesinde oturan Mehmet Ağayı mı eleştirelim" diye sordu.

Seçim çalışmalarına devam eden Karamollaoğlu, Adana mitinginde yaptığı konuşmada, "Bazıları diyor ki siz de sırf iktidarı eleştiriyorsunuz, yanlışlarını sürekli söylüyorsunuz. Ne yapalım? İktidarı değil de köy kahvesinde oturan Mehmet Ağayı mı eleştirelim? Tabi ki iktidarı eleştirmemiz gerekir. İktidarı eleştiriyor olmamız da onları sevmediğimizden değil, milletimize olan sevgi ve saygıdan kaynaklanıyor" dedi.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Biz kamplaşmayacağız kutuplaşmayacağız ama kendi istikametimizden ayrılmayacağız.

-Fenerbahçeliler bu böyle gitmez dedi, kimse Fenerbahçe sendromunu tahmin edemiyordu biz buna dip dalga diyoruz. Biz de bu şekilde geleceğiz sandıkları patlatacağız.

-Asgari ücret iki katına çıkarsa piyasa canlanır.

-Bizim iktidarımızda gıybet, dedikodu, iftira, yalan ortadan kalkacak yolsuzluk, israf önlenecek.

-Halkın cebine gitmesi gereken paralar faize, rantiyeye gidiyor.

-Biz iktidarımızda işi yandaşlara değil, ehline vereceğiz.