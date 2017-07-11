Karamollaoğlu: İktidara karşı dava açmada hakimler, savcılar korkuyorsa o ülkede adaletin a'sı bile yoktur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanlığı’nın 4’üncü Olağan Kongresi’ne katıldı. "Bolu’da Saadet Zamanı" şiarı ile yapılan kongrede konuşan Karamollaoğlu vatandaşların adalete güvenmediğini belirterek "Eğer bir memlekette iktidara karşı dava açmada hakimler, savcılar korkuyorsa o ülkede adaletin a’sı bile yoktur. Araştırmalar ortada" dedi.

Kongrede Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu eşlik etti. Çevre illerden il başkanlarının, çok sayıda STK temsilcisinin ve partililerin yoğun olarak kaıldığı kongre ulusal ve yerel basından yoğun bir ilgi ile takip edildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ülke ve dünya gündemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu kongrede Karamollaoğlu, hükümetin politikalarını eleştirerek, “İktidar bazı konularda önemli adımlar attı. Bunu reddedemeyiz. Ancak yaptıkları yanlışlar ise doğrularını ortadan kaldırdı. Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloya bakın şimdi. Terör aldı başını gidiyor. İç barıştan söz edemiyoruz. Dış politika tam bir keşmekeş haline geldi. Dün dost dediğimize bugün düşman diyoruz. Şu an en büyük dostumuz İsrail olmuş durumda. Bu kabul edilemez. Ekonomide deniz bitti. Borç ve faiz batağında debelenip duruyoruz. Peki niye böyle bir durumdayız? Çünkü plan, rogram yok. Devlet böyle yönetilmez” diye konuştu.

Ülkemizin çoğunluğu adalete güvenmiyor

Bir ülkede adalete güven olmamasının o ülkenin çöküşü demek olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Eğer bir memlekette iktidara karşı dava açmada hakimler, savcılar korkuyorsa o ülkede adaletin a’sı bile yoktur. Araştırmalar ortada. Ülkemizde vatandaşların yüzde 86’sı adalete güvenmiyor. Güvendiğini söyleyenlerin ise adalet ile ilgili bir işi olmamış” sözlerini kullandı.

Kutuplaşma ve terör en önemli meselelerimizdir

Ülkenin acil olarak çözülmesi gereken iki meselesi olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Kutuplaşma ve kamplaşma ülkemizin en can alıcı problemidir. Bunun acil bir şekilde ortadan kaldırılması gerekir. Çünkü bir ülkede huzur ve barış ancak farklı fikirden insanların birbirlerini dışlamadan bir arada olması ile olur.

Diğer önemli meselemiz ise terördür. Yine her gün şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Ancak bu duruma karşı yapılanlar ise terörü bitirmekten çok uzak. Çünkü terör ile mücadeleyi sadece silaha havale edersek bunun önünü alamayız. Kalıcı bir çözüm için orada yaşayan vatandaşlarımızın sadece ekonomik sorunlarını değil, sosyal, kültürel, psikolojik tüm sorunlarını analiz edip, bunları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız.”

Yanlış tarım politikaları nedeni ile dışa bağımlı hale geldiğimizi belirten Karamollaoğlu, “600 bin baş hayvan ithal ediyoruz. Buğday, mercimek ithal ediyoruz. Peki o kadar meramız ve tarlamız var niye dışa bağımlı olduk. Çünkü 14 yıldır başa gelen hiçbir tarım bakanı tohumumuzu geliştirelim, hayvan ırkımızı geliştirelim diye bir çalışmaları yok.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bu sorunların Saadet Partisi iktidarında yok olacağını söyleyen Karamollaoğlu, “ İşsizlik, yoksulluk, terör, kamplaşma, ülkemizin dış politikada kaybettiği imaj gibi sorunları biz iktidar olduğumuz zaman en aza hatta tamamıyla yok edeceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın bizim iktidarımızda üç beş sene sonra ülkemiz ve vatandaşlarımız rahata ve huzura erecek ve daha ileri gitmek için beraber çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Nerede bir zulüm varsa karşısında dururuz

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya yaptığı konuşmada kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Saadet Partisinin sadece ülkemiz için değil, tüm dünyanın tüm insanlığın kurtuluşu olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Saadet hareketi nerede bir zulüm varsa, zorbalık varsa onun karşısında başı dik ve korkusuz bir şekilde durur” dedi.

Kongre sonunda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Saadet Partisi Bolu merkez ilçe başkanlarına, önceki görevleri adına teşekkür plaketlerini sundu.