Karamollaoğlu: İkisi de gidecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin milyonlarca insanı küçük meblağlarla insanları kendine bağladığını belirterek "Korku bugün maalesef bacayı sarmış durumda. Ama korkunun ecele faydası yok. Bir ‘bunlar giderse elimdekini kaybederim’ diyenler, 2’nci ise ‘bunların desteğini kaybedersem ben biterim’ diyenler. Ama şunu iyi bilin ki; bu ikisi de bir gün gidecek" dedi.

Milli Gazete'de yer alan haber göre, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yerel seçim çalışmaları için il ve ilçelerdeki yöneticilerle, Ankara'daki Point Otel’de bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AKP’de seçim korkusunun başladığını söyledi. Seçminin büyük bölümünün AKP'yi sorgulamaya başladığını söyleyen Karamollaoğlu, "Yanlışları direkt söyleyebilen bir kesim bu. Bu rahatsızlıkları ve sorgulamaları kendileri de görüyor. Ama milyonlarca insanı çok küçük meblağlarla kendilerine bağlı tutuyorlar. Korku bugün maalesef bacayı sarmış durumda. Ama korkunun ecele faydası yok. Bir ‘bunlar giderse elimdekini kaybederim’ diyenler, 2’nci ise ‘bunların desteğini kaybedersem ben biterim’ diyenler. Ama şunu iyi bilin ki; bu ikisi de bir gün gidecek" diye konuştu.