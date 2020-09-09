Karamollaoğlu: İdam cezasıyla problemleri çözebileceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, idam cezası tartışmalarının gündemi değiştirmek için ortaya atıldığını ileri sürerek, "Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu. Mesele idam meselesi mesele adalet meselesi. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözebileceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, gençler arasındaki işsizliğe dikkat çekerek "Bugün Türkiye’de gençler umutsuz, gençler mutsuz. Türkiye'deki gençlerin yüzde 76'sı yurt dışında yaşamak istiyor" dedi. KYK Kredisi nedeniyle 280 bin genç hakkında haciz işlemi uygulandığına vurgu yapan Karamollaoğlu, "Öyle bir atmosferde gençlerimiz nasıl mutlu olsun?" diye sordu.

Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde:

Genç işsizlik

"Gençlerin büyük bir kısmı yurt dışında yaşamayı tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Bugün Türkiye’de gençler umutsuz, gençler mutsuz. Ne diyordu Ahmet Hamdi Tanpınar, "Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkânını vermiyor.” Ülkenin dertleri o kadar devasa bir hal aldı ki gençlerimiz bu devasa problemler altında adeta eziliyor.

Bakınız son yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de gençlerin durumu nedir; Türkiye'deki gençlerin yüzde 76'sı yurt dışında yaşamak istiyor. yüzde 77,5'i torpilin yetenekten üstün tutulduğunu düşünüyor. Torpilsiz iş olmuyor. Genç nüfusun yarısı mutsuz. Gençlerin yüzde 81'i yetişkinlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Gençlerimize sesleniyorum, bugün gençleri anlayan tek siyasi parti Saadet Partisidir. Çünkü biz gençlerin dertlerini de bu dertlerin nasıl çözüleceğini de biliyoruz.

Gençleri üzüntüye sokan sebeplerden bir tanesi de işsizliktir. Türkiye’de 20-24 yaş grubu için işsizlik oranı yüzde 23,8. 2019- 2020 eğitim öğretim yılında mesleğine kavuşamayan öğretmen sayısı 500 bin civarında. 5 milyon öğrenci de kredi borcu ile karşı karşıya. Kredi borcunu ödeyemeyen 280 bin öğrenciye haciz uygulandı. Şimdi böyle bir atmosferde gençlerimiz nasıl mutlu olsun?

İdam cezası

Türkiye’de gündemi değiştirebilmek için sık sık yeni konular ortaya atılıyor. Şimdikilerden bir tanesi de idam cezasının getirilmesi. Türkiye’nin problemleri idamla çözülmüş olsaydı şimdiye çoktan çözülmüş olurdu. Mesele idam meselesi mesele adalet meselesi. Siz adaleti kamil manada tesis edilmeden idam getirirseniz haksız yere bir sürü insanın ölmesine sebep olursunuz. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek problemleri çözebileceğimizi düşünmek sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var."