Karamollaoğlu: Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak" dedi.

Partisinin Ankara İl Divanı'nda konuşan Karamollaoğlu, sadece ülkede değil bölgede ve bütün dünyada huzurun ve barışın tesisini sağlayacak olan tek anlayışın 'milli görüş' anlayışı olduğunu ileri sürdü.

"Hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz"

“Yakında seçime gitme ihtimali var” diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“Bu sene sonunda seçim olma ihtimali hala güçlü. Erken seçim demiyorum. Hükümet erken seçime gitmeyecek, baskın seçim yapacak. 'Kimse hazırlanamadan gidelim ki vatandaşın gönlünü tekrar kazanalım. Vatandaşı bir endişeye sevk edelim, bak falancalar gelirse bu ülke mahvolur.' Ekim sonu, kasım ortasında seçim olabilir. Şimdiden seçime hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz."

"Cumhurbaşkanımız mahalle teşkilatlarıyla ilgilenmeye başlarsa hapı yuttuk"

Saadet Partisi’nin seçimde en etkili parti olacağını savunan Karamollaoğlu, "Bunu sadece ben söylemiyorum, bizim dışımızdaki insanlar gelip bunu ifade ediyor. Şu anda sadece muhalefette bulunan partiler değil, iktidarda bulunan partinin en az yarısı bir arayış içinde. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) durduk yere sahaya inmedi. İlçe teşkilatlarına kadar müdahale etmek istiyor. Eğer Cumhurbaşkanımız mahalle teşkilatlarıyla ilgilenmeye başlarsa hapı yuttuk. O zaman dış politikamızın, ekonomimizin düzelme imkanı bütünüyle ortadan kalkar” dedi.