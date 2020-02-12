Karamollaoğlu: Gaza gelip yanlış kararlar almayalım, Suriye'yi vurmak fayda sağlamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'de rejim güçleri ile TSK arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Soçi ve Astana yok demek ister istemez savaşa sürüklenmek anlamına gelebilir. Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesini arzu eden çevrelerin taktiklerine dikkat edelim. Bizi beklemediğimiz yerden vurabilirler" dedi.

Partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gerilime yönelik yaptığı, "Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini her yerde vuracağız" açıklamasını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Soçi ve Astana geçerli değildir' gibi ifadelerden çekinilmesi gerekiyor. Suriye'de istikrar için herkes birlikte çalışmalıdır. Bölgedeki her çatışma sadece bölgeye zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'yi ziyaret etmesine de değinen Karamollaoğlu, "ABD'nin bölgede oynadığı oyunu tam olarak idrak etmezsek aldatıcı politikaları bizi yanlış politikalar uygulamaya teşvik eder. ABD'nin amacı 'Büyük Ortadoğu Projesi'dir. Bu ABD'nin vazgeçilmez politikasıdır. ABD'ye hiçbir zaman güvenilmez" dedi.

Hükümetin Suriye konusunda aldığı kararları bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Bazen bizim askerlerimize saldırı oluyor. Bazen de bizden oluyor. Merak ediyorum biz veya birileri bu saldırının kimler tarafından yapıldığını biliyor mu? ABD'nin kışkırtması da olabilir. Bu hükümet yanlış yaptığı zaman uyarırız. Aldıkları doğru kararlarda yanlarında olduk. Ama allah rızası için lütfen bir daha düşünün gaza gelip yanlış kararlar almayalım. Suriyeyi vurmak yok etmek bize fayda sağlamaz. Suriye konusunda en büyük faydayı kim sağladı? İsrail" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği ve Türkiye'de tepki çeken açıklamalarını da değerlendiren Karamollaoğlu, yapılan açıklamaların üzüntü verici olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu açıklamaları ile Kıbrıs şehitlerimizin hatıralarını incitti. Akıncı başta olmak üzere herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türkiye'nin vazgeçmeyeceği davasıdır. Çıkıp mangalda kül bırakmadan Türkiyenin aleyhine ifadelerde bulunması sadece gafletin değil yeri geldiği zaman ihanetin bile işaretidir. Ümit ederim ki Akıncı en azından şimdiye kadar ifade ettiği açıklamalardan pişman olduğunu ifade etsin"