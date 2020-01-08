Karamollaoğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya, "FFETÖ'nün siyasi ayağı dediğiniz ayak AK Parti'nin kendisidir" dedi.

KRT TV'de yayınlanan 'Siyaset Gündemi Programı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu'na AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un "FETÖ illaki siyasete bulaşmıştır" sözleri hatırlatıldı. 'FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru yöneltilen Saadet Partisi lideri, 'FETÖ'nün siyasi ayağının AKP olduğunu söyledi. AKP'nin kuruluşunda Fethullah Gülen'le ittifak halinde olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Daha yola çıkarlarken ittifak ederek çıktılar. Adalet mekanizmasını bütünüyle onlara kim teslim etti? Ben mi yaptım? İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet'e bütünüyle onlar hakim oldu. Kim yaptı bunu? Ben mi yaptım?" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ben çok net ifade ettim bunu daha önce. Siz takip etmediyseniz üzülürüm. FETÖ'nün siyasi ayağı dediğiniz ayak AK Parti'nin kendisidir. Bu bir gerçek. Fethullah Gülen'i, o hareketi siyasetin içerisine kim soktu? AK Parti soktu. Daha yola çıkarlarken ittifak ederek çıktılar. Adalet mekanizmasını bütünüyle onlara kim teslim etti? Ben mi yaptım? İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet'e bütünüyle onlar hakim oldu. Kim yaptı bunu? Ben mi yaptım? Özellikle askeriyede... Öyle bir kurgu var ki orada. 'Devlete nasıl yerleşiriz?' İmtihana dönsün her şey. Liyakat değil imtihanla alınsın. İmtihan müessesine hakim olursak suyu baştan keseriz. Öyle oluşmaya başladı bu işler."

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