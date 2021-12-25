Karamollaoğlu: Faizi 2 puan indirmek nass kabul ediliyor; eğer faiz haramsa 1'i de 10'u da aynı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nass' açıklamasına yönelik "Faizi 2 puan indirmek nass kabul ediliyor. Eğer faiz haramsa 1'i de 10'u da aynı" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kırıkkale İl Kongresi'nde konuştu. Saadet Partisi lideri, konuşmasında yerli üretimin öneminin altını çizerek iktidarın ekonomi politikalarına yüklendi. Karamollaoğlu, "Ekonominin düzelmesi Türkiye'de üretime yönelik yatırımların artmasıyla mümkündür. Ekonomi havaalanıyla, hızlı trenle, binayla düzelmez. Elbette onlara da ihtiyacımız var. Ama biz onu borçla değil, kendi kazancımızla yapacak noktaya gelmeliyiz. O yollardan taahhüt ettiğin kadar adam geçmeyince parayı kim veriyor? Sen veriyorsun, ben veriyorum" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Düne kadar ithal etmediğimiz birçok ürünü buğday dahil, ithal eder hale geldik"

"2000'li yılların başından beri AK Parti Türkiye'deki sanayiyle ilgili ne tesis varsa yıktı. Şeker fabrikalarımız kapattılar. Ben sigara içmem, tavsiye de etmem ama Türkiye, 2000'li yıllara kadar ciddi anlamda tütün çiftliği yapan ve 400-500 bin ailenin geçimini sağladığı bir alandı. Tütün fabrikalarını sattılar. Amerika'nın tütününü içiriyorlar artık.

Düne kadar ithal etmediğimiz birçok ürünü buğday dahil, ithal eder hale geldik. Kanada'dan nohut ithal ediyoruz. Biz dışarıdan tütün, ayçiçeği, pamuk ithal ediyoruz. Biz bir zamanlar pamuk ihraç ederdik."

"Çalışan insan geçinemiyor"

"Faizin yükselmesi, doların artması, şu, bu... Burada yapılanlar başka şeylere sebep oluyor. Bizi ilgilendiren, sokakta yürüyen bir insanımızı karşımıza alıp derdin ne diye sorsak ortaya çıkan manzara şu: Çalışan insan geçinemiyor. Daha da önemlisi 'işin var mı' diye soruyorsunuz. 'Yok' diyor. Kimisi de 'sosyal yardımla geçiniyorum, Allah razı olsun' diyor. Bu ülkenin röntgeni. Sen işsizliği önleyemiyorsan, başarılı bir ekonomi politikan yok demektir."

"Yüzde 60 enflasyon var şimdi, hal böyleyken nasıl %50 zam yaparsın?"