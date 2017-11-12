Karamollaoğlu: Erdoğan'ın çevresinde kimse kalmadı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, . Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın etrafında müzakere edeceği kimse kalmadığını ileri sürerek, "Yalnız bırakıldığını düşünüyor, aynı zamanda kendi etrafını boşalttı" dedi.

Türkiye'deki eğitim sistemini eleştiren Karamollaoğlu, "Çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi. Düşünmeyen adam problem çözemez, ülkeyi kalkındırmaz, meslek sahibi olamaz, siyaset yapamaz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nin Rize'deki 5'inci olağan kongresinde konuşan Karamollaoğlu, iktidarı eleştirerek, ülkenin birçok sorununun çözülmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında müzakere edeceği kimse kalmadığını öne süren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kafalarına taş düştü, uyanıyorlar"

"AK Parti 16'ncı yılına girmekte ama maalesef ülkemizin problemlerini çözemedi. Üzerimize oynanan oyunların farkına varmadılar. Şimdi kafalarına bir taş düştü uyanıyorlar ama halen hangi tedbirleri almaları gerektiğini göremiyorlar. Bu hükümet aklı ile değil hissiyatı ile hareket ediyor. Hemşehriniz Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in etrafında müzakere edeceği kimse kalmadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor, aynı zamanda kendi etrafını boşalttı. Yola çıktığı arkadaşlarından etrafında kimse kalmadı. Eğer bu memleket biraz ileri gidecekse siz muhalefetle de meseleleri görüşmek mecburiyetindesiniz. Siz bir dinleyin yine kararı siz vereceksiniz. Onun doğru gördüklerini alın kullanın."

"Gençlerin düşünmesine engel olunuyor"

Eğitim sistemini de eleştiren Karamollaoğlu, "Bizim çocuklarımız yarışa giden at gibi eğitildi. Son 15 yıldır durmadan imtihana girecekler, özel okullar, dershaneler, şu kitaplar, şunu çöz, yeni imtihan metodunu öğren, metot çöz; bilgi ise yok. Şimdi ne oldu? TEOG kalksın. Tamam, kalktı; şimdi ne diyeceklerini bilmiyorlar. Sistem değişsin, imam hatip okulları gelsin. Çocuklar at yarışı gibi yetiştiriliyor, bu olmaz. Üniversitede insanlar gençlerin düşünmesine engel oluyor. Bazen diyoruz gençlerle bir araya gelelim konuşalım; diyorlar o saatte dersleri var. Hafta sonu bir araya gelelim; yine kursları var. Yaz tatilinde gelelim; yine olmaz, yazın da iki aylık kurslar var. Ya mübarek sen bu insanları sürekli dershanelerde, okullarda tutarsan bu adam düşünmeyi unutur. Düşünmeyen adam problem çözemez, ülkeyi kalkındırmaz, meslek sahibi olamaz, siyaset yapamaz" diye konuştu.