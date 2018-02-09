Karamollaoğlu, Erdoğan'ı önce eleştirdi, sonra ziyaret etti; gündem 'uyum' yasaları

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta randevu talebinde bulanan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Karamollaoğlu, görüşmede, 2019 seçimleri ile resmen yürürlüğe girecek olan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ öncesinde çıkarılacak ‘uyum yasaları’ ile ilgili partisinin görüşlerini anlattığını söyledi.

Karamollaoğlu, görüşmeden saatler önce kişisel Twitter hesabından hükümetin Afrin operasyonundaki tutumunu eleştirerek "Afrin Harekatı milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır. Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor" paylaşımında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşümenin ardından kısa bir açıklama yapan Karamollaoğlu, Karamollaoğlu, "Sadece şunu söyleyeyim, biz Sayın Cumhurbaşkanı'na uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı taktim ettik, fikirlerimizi, kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili bir fikir teatisinde bulunduk" diye konuştu.

Görüşmede Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Tacettin Çetinkaya ve Atik Ağdağ eşlik etti.

Saadet lideri Karamollaoğlu daha önce CHP, İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi ile görüşmüştü.