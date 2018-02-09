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Saadet Partisi lideri, Erdoğan ile görüşecek: Harekâtı, zeytinyağı operasyonuna çevirdiler!

Karamollaoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

09 Şubat 2018 14:57

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin operasyonunda hükümetin tutumunu eleştirerek "Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor" dedi.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Karamollaoğlu, “Maalesef günümüzde milli meseleler, siyasi malzeme haline getirilmektedir. Örneğin Afrin Harekâtı ile ilgili gelişmeler AK Parti’nin ilçe kongrelerinde ilan ediliyor. MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. TV haberlerinde adeta magazin haberi verir gibi operasyon haberleri verilerek harekâtın ciddiyeti zedeleniyor. Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ‘tatile çıktığından’ Ayşe’nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe Abla, tankın yanında sarma sarıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Futbol maçı değil vatan savunması yapıyoruz" eleştirisinde bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunanan Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

 

Afrin Harekatı milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır. Ne yazık ki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında.  Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor.

Benzin 6 lira olmuş, zamları konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var ama konuşamıyoruz çünkü Afrin var.

1 Milyon taşeron kadroya alınacaktı ne oldu diye soramıyoruz, çünkü Afrin var. İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı’nı bahane edip zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkıyor.”

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Temel KaramollaoğluAfrin operasyonu

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