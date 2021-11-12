Karamollaoğlu: Erdoğan ve partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP de oy kaybediyor; bir endişe içindeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son olarak gerçekleştirdiği Erdoğan ziyaretini değerlendirdi. Erdoğan ile daha önce en son üç yıl öncede görüştüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Erdoğan oy kaybediyor, partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP'de oy kaybediyor. Bir endişe içindeler" dedi.

Karamollaoğlu,"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor" ifadelerini kullandı.

KararTV'ye çıkan Karamollaoğlu, Bahçeli'nin muhalefet çıkışıyla ilgili, "Bahçeli'nin bu mesajı tutmaz" yorumunu yaptı.

"Kötü niyet görmüyorum"

Erdoğan görüşmesinde gündeme gelen koltuk krizi ile ilgili olarak soruya Karamollaoğlu, "Bizim bir sistemimiz vardır, misafir ev sahibine tabiidir, ben bunda kötü bir niyet olarak görmüyorum" dedi.

"Halk ekonomiden memnun"

Ekonomi ile ilgili görüşlerini Erdoğan'a aktardığını söyleyen Karamollaoğlu'na Erdoğan'ın insanlar memnun diye cevap verdiğini söyledi.

Karamollaoğlu, İki saat 20 dakika süren görüşmede Erdoğan'ın halkın ekonomik gidişatından memnun olduğunu düşündüğünü bu şekilde görüş bildirdiğini sözlerine ekledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor"

Erdoğan ile görüşmesinde Karamollaoğlu'nu konuyu İbn-i Haldun'a getirdiğini ülkeler nasıl çöker, toplum nasıl zayıflar bunu ortaya koymuştur' şeklinde örnekler verdiğini belirtirken, kendisine Erdoğan'ın cevap olarak "onun için İbn-i Haldun Üniversitesi'ni kurdum" dediğini aktardı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor" diyen Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikasını da değerlendirdi.

"İttifaklar koalisyon değildir"

Saadet Parti lideri Karamollaoğlu, bütün partilerin zıt görüşleri olsa bile insanca oturup görüşmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

'İktidarın içinde, iktidarla muhalefet arasında, muhalefetinde kendi içinde oturup konuşacak olgunluğa gelmek gerekir' şeklinde görüş bildiren Saadet Partisi Genel Başkanı, ittifakların bir koalisyon olmadığına vurgu yaptı.

"Millet İttifakı'nın bölünmesi doğru bulmuyorum"

Millet İttifakı'nın bölünmesini doğru bulmadığının altını çizen Karamollaoğlu, "Bugünkü şartlar altında seçim ittifakı demek koalisyon demek değildir" dedi.