Karamollaoğlu: Erdoğan ve partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP de oy kaybediyor; bir endişe içindeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son olarak gerçekleştirdiği Erdoğan ziyaretini değerlendirdi. Erdoğan ile daha önce en son üç yıl öncede görüştüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Erdoğan oy kaybediyor, partisi oy kaybediyor, kendisine destek veren MHP'de oy kaybediyor. Bir endişe içindeler" dedi.
Karamollaoğlu,"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor" ifadelerini kullandı.
KararTV'ye çıkan Karamollaoğlu, Bahçeli'nin muhalefet çıkışıyla ilgili, "Bahçeli'nin bu mesajı tutmaz" yorumunu yaptı.
"Kötü niyet görmüyorum"
Erdoğan görüşmesinde gündeme gelen koltuk krizi ile ilgili olarak soruya Karamollaoğlu, "Bizim bir sistemimiz vardır, misafir ev sahibine tabiidir, ben bunda kötü bir niyet olarak görmüyorum" dedi.
"Halk ekonomiden memnun"
Ekonomi ile ilgili görüşlerini Erdoğan'a aktardığını söyleyen Karamollaoğlu'na Erdoğan'ın insanlar memnun diye cevap verdiğini söyledi.
Karamollaoğlu, İki saat 20 dakika süren görüşmede Erdoğan'ın halkın ekonomik gidişatından memnun olduğunu düşündüğünü bu şekilde görüş bildirdiğini sözlerine ekledi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor"
Erdoğan ile görüşmesinde Karamollaoğlu'nu konuyu İbn-i Haldun'a getirdiğini ülkeler nasıl çöker, toplum nasıl zayıflar bunu ortaya koymuştur' şeklinde örnekler verdiğini belirtirken, kendisine Erdoğan'ın cevap olarak "onun için İbn-i Haldun Üniversitesi'ni kurdum" dediğini aktardı.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de bulunan doğalgaza güveniyor" diyen Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikasını da değerlendirdi.
"İttifaklar koalisyon değildir"
Saadet Parti lideri Karamollaoğlu, bütün partilerin zıt görüşleri olsa bile insanca oturup görüşmesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.
'İktidarın içinde, iktidarla muhalefet arasında, muhalefetinde kendi içinde oturup konuşacak olgunluğa gelmek gerekir' şeklinde görüş bildiren Saadet Partisi Genel Başkanı, ittifakların bir koalisyon olmadığına vurgu yaptı.
"Millet İttifakı'nın bölünmesi doğru bulmuyorum"
Millet İttifakı'nın bölünmesini doğru bulmadığının altını çizen Karamollaoğlu, "Bugünkü şartlar altında seçim ittifakı demek koalisyon demek değildir" dedi.
Karamollaoğlu, "Şu anki duruma göre İttifaklar şuan ki seçim kanununda ve anayasanın bir gereği, ittifak, yapamazsanız bir yere gidemezsiniz. İttifakların tamamı bu sistemin değişmesine yönelik olarak yapılıyor. İttifak yaptığınız zaman eğer iki blok halinde seçime gidilse iki blok denk oy alsa 300 civarı vekil çıkarır, illerdeki ufak tefek farklılık olur o kadar böyle gidileceğine karşı taraf ikiye üçe bölünse otomatikman yüzde elli olarak kendini koruyan parti diğerlerinden çok vekil çıkarır. Bir araya gelmeden üstesinden gelmek mümkün değil"
Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine başörtülü bir görevli almasını önemli buluyorum"
"Erdoğan sadece Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, onunla irtibat kuran herkesi hedef alıyor bu mantıkta toplumun bazı kesimlerinde karşılık buluyor biz bu memleketin içinde herkesle irtibat kurabilmeliyiz, bunu kim neye yorumlarsa yorumlasın Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine başörtülü bir görevli almasını önemli buluyorum. Helalleşelim diyor, Kudüs ile ilgili yaptığımız mitingdeki konuşması önemli Biz bir araya gelip bu ülkenin menfaatlerini düşünmeliyiz
Dünyada da Türkiye'de de temel kriterler var huzur ve barış arzu ediliyor. Huzur ve barış insanların inançlarına imkan sağlanarak oluşur. Bizim devlet yönetimi için üç şartımız var işi ehline vermek, devlet yöneticileri şeffaf olmak zorunda, hesap görmek zorunda bunlar olmadan olmaz."
"Torunlarım bir kısmı yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı"
Karamollaoğlu, "Biz inancımızı bazı ibadetlere ve geleneklere hapsettik ama adalet, hoşgörü, liyakat, fikir, düşünme bunlardan uzaklaşıldı." değerlendirmesini yaptı.
Karamollaoğlu, benim bu çıkışımı İslam'a karşı tavır sergileyenler oldu. Ben islamcı değilim müslümanım dediğini belirten Karamollaoğlu, "Torunlarım bir kısmı yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı" dedi.
"2022'nin sonu veya 2023'ün başında seçim bekliyorum"
Erdoğan'da erken seçim düşüncesi olmadığını savunan Karamollaoğlu, 2022'nin sonu veya 2023'ün başında seçim beklediğini söyledi.
TUİK'in enflasyon rakamlarını hükümete göre açıkladığını söyleyen Karamollaoğlu, Erdoğan buna inanıyor iyisiniz diyor.
"Helalleşmeyi bu devlet garip gureba ile yapmak zorundadır"
"Ne pahasına olursa olsun helalleşmeyi bu devlet garip gureba ile yapmak zorundadır" diyen Karamollaoğlu, ekonomide yapılan yanlışlara değindi.
Millet İttifakı'nın adayı kim olacak şeklindeki soruyu Karamollaoğlu, bir kesim Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını bekliyor derken, Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikayı takdir ettiğini sözlerine ekledi.
"Seçime ortak adayla girilmesi işi kolaylaştırır"
Karamollaoğlu, seçime ortak adayla girilmesi işi kolaylaştırır yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki görüşleri üzerine "Seçime yakın isimler ortaya çıkar, karar verilir" değerlendirmesinde bulundu.
Karamollaoğlu, "Bir buçuk sene gibi bir zaman var biraz daha kısa olacağını düşünüyorum, Türkiye'nin daha farklı bir evreye dönüşeceğini, herkesin Türkiye'de huzur için azami çaba göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu il kongrelerine katıldığını ifade ederken, her ay il bazında toplantılarının sürdüğünü, yapılan toplantılara önem verdiğini, ilçeler bazında toplantılar yapıldığını sözlerine ekledi. Karamollaoğlu, Bayraktar ailesine yarın başsağlığı dilekleri için görüşmeye gideceğini de söyledi.
Erdoğan ile vedalaşırken 'görüşürüz' dedik şeklinde konuşan Karamollaoğu, Erdoğan'ın kendi kitabını imzalayarak hediye ettiğini söyledi.
"Erdoğan aksaklıklar üzerinde durmadı"
Karamollaoğlu sözlerini tamamlarken görüşmeye her zaman açığım, herkesle görüşmeyi arzu ederim önemli olan hususlar yeni fikirlere açık olması, biraz daha dinlemesi, hoşgörülü olması dedi. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisini dinlediğini ancak aksaklıkların üzerinde durmadığını da belirtti.