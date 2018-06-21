Karamollaoğlu: Ekşicileri yeşillendireceğim

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ekşi Sözlük'te kendisine yöneltilecek soruları yanıtlayacağını Twitter hesabından duyurdu. Karamollaoğlu, "Tüm ekşicileri yeşillendirmek için misafir olacağım" dedi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, bu akşam saat 21.00'de Ekşi Sözlük yazarlarının soruları yanıtlayacak. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın en trollsüz kanalına, düşünebilen ve sorunlarını düşünce süzgecinden geçiren tüm ekşicileri yeşillendirmek için misafir olacağım" dedi.

​Karamollaoğlu açıklamasına ayrıca, "Kaynak: aklım ve vicdanım olacak gençler, söz:)" notunu düştü.