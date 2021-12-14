Karamollaoğlu: Ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomik gidişata ve döviz kurunun yükselmesine tepki gösterdi.

Ucuz ekmek kuyruklarını örnek gösteren Karamollaoğlu, temel gıdaya erişim zorluğunun gündem olduğunu belirtti.

"Allah aşkına, bugün biz neleri konuşuyoruz?" diyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

-150 lirayı bulan yağ fiyatlarını, sütün 10-15 lira, çeyrek ekmeğin 1 lira oluşunu, ucuz ekmek kuyruklarında insanımızın saatlerce beklemek zorunda kalışını konuşuyor; konuşmak zorunda kalıyoruz!

Bu manzara yakışıyor mu Türkiye’ye? Bulgarlar Edirne’ye, İranlılar Van’a, Gürcüler Artvin’e akın akın gelip, gümrük kapılarında sıra bekleyerek sepetlerini, arabalarını tıklım tıklım doldurup giderken; insanımız daha ucuz ürün için saatlerce ekmek büfeleri, akaryakıt istasyonları ve marketlerde kuyruğa giriyor!



19 yılını geride bırakan bir iktidarın, 20. yılında Türkiye’ye bıraktığı miras bu mu olmalıydı?

Yağ, süt, ekmek gibi en temel ürünlerin fiyatlarının dahi gündem olduğu, ekmek kuyruklarında vatandaşlarının gözyaşı döktüğü bir Türkiye; bir iktidara ayıp olarak yeter de artar bile!"